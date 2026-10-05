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Drugi sajam električnih vozila u Nišu biće održan od 9. do 11. oktobra u hali Čair.

Pod sloganom "Vozi na struju", sajam će posetiocima ponuditi priliku da se upoznaju sa najnovijim modelima električnih i hibridnih automobila, bicikala, trotinetima i rešenjima pametne infrastrukture za punjenje.

Niš je za razliku od drugih gradova u Srbiji u prednosti kada su u pitanju električna i hibridna vozila, pa je sa razlogom i domaćin ovakvog sajma.

Električna vozila više nisu budućnost, već sadašnjost - sve veći broj vozača prelazi na vozila na struju zbog uštede, ekologije i savremenog načina života. Sajam u Nišu biće idealna prilika da građani izbliza vide i isprobaju inovacije koje već osvajaju svet.

- Sajmom električnih vozila u Nišu otvoreno je novo poglavlje u istoriji grada i regiona. Kao što su nekada prvi automobili menjali svet, danas pišemo novu priču - priču o budućnosti u kojoj energija, inovacije i odgovornost prema prirodi postaju naša svakodnevica. Ovo nije samo sajam, ovo je početak jedne epohe - rekao je Oliver Paunović, osnivač sajma.

Foto: Niške vesti

Organizatori poručuju da je cilj sajma da Niš postane jedan od lidera u promociji novih tehnologija i zelene energije, te da se kroz ovu manifestaciju povežu proizvođači, distributeri i građani.

- Kao što smo i godinama unazad najavljivali ekspanziju kineskih brendova u Evropi, a samim tim i u Srbiji, to se i ostvarilo. To je jedan od povoda i razloga što posebno izdvajamo sajam električnih vozila kao posebnu manifestaciju. Dve trećine izlagača, odnosno brendova koji će biti prisutni na ovom sajmu su kineske proizvodnje. Biće tu tradicionalno i evropskih proizvođača i japanskih - ističe Saša Đorđević, menadžer sajma.

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Nakon ovog događaja, ljubitelje automobila očekuje i tradicionalni 17. sajam automobila, koji će biti održan od 30. oktobra do 01. novembra takođe u Hali Čair.

Na ovogodišnjem sajmu predstavljaju se brojni brendovi: FARIZON, HONDA, DUALTRON, TOYOTA, CITROEN, GEELY, BYD, MOTOGRINI, FORD, MG, FIAT, DONGFENGM, ŠKODA...

Sajam električnih vozila će se održati od 9. do 11. oktobra od 10 do 20 sati, a cena ulaznice je 400 dinara. Sve informacije o oba sajma dostupne su na zvaničnom sajtu.