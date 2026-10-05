Društvo
Ministarka Stamenkovski u Gerontološkom centru Subotica: Želim da svaki dan u godini bude prilika da im zahvalimo na ljubavi i požrtvovanju (VIDEO)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Gerontološki centar Subotica.
- Ovo je mesec posvećen starijima, a ja želim da svaki dan u godini bude prilika da im zahvalimo na ljubavi i požrtvovanju - istakla je ona.
- Za vas su ovde najvažniji oni koji svakodnevno brinu o vama. Uz vaše porodice koje najviše na svetu volite, ovo su ljudi koji su na neki način vaša druga porodica. Ja bih vas zamolila da ih svi pozdravimo i da iskoristimo sada da njima zahvalimo na tome što su vama posvećeni - rekla je ona, na šta su zaposleni u centru pozdravljeni aplauzom.
Reaguj
Komentariši