- Za vas su ovde najvažniji oni koji svakodnevno brinu o vama. Uz vaše porodice koje najviše na svetu volite, ovo su ljudi koji su na neki način vaša druga porodica. Ja bih vas zamolila da ih svi pozdravimo i da iskoristimo sada da njima zahvalimo na tome što su vama posvećeni - rekla je ona, na šta su zaposleni u centru pozdravljeni aplauzom.