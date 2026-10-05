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Učenica XV beogradske gimnazije "Patrijarh Pavle" teško je povređena na eksurziji u Republici Srpskoj prilikom prevrtanja kvada! Lekari Urgentnog centra Banja Lukaizvršili su hitnu hiruršku intervenciju, nezvanično saznaje Kurir.

Sa njom je u nesreći lakše povređena i njena drugarica iz razreda. O svemu su obavešteni roditelji, gimnazija, Školska uprava Beograd i policijska stanica Rakovica, na čijoj se teritoriji nalazi škola. Direktor gimnazije Jasmin Nikolovski potvrdio je za Kurir da se dogodila nesreća, ali nije želeo da ulazi u detalje o kojima je obavestio nadležne institucije.

- Učenice drugog razreda su 4. oktobra u večernjim satima na ekskurziji u Republici Srpskoj samovoljno i bez odobrenja razrednog starešine u slobodno vreme, neposredno pre večere, protivpravno iznajmile kvad. U toku vožnje došlo je do prevrtanja i do povrede. Jedna je zadobila lakše, a druga teže povrede koje su uzrokovale hiruršku intervenciju - navodi Nikolovski:

- Odeljenski starešina je o svemu, nakon odlaska u Urgentni centar i javljanja nadležnoj policijskoj stanici, izvestio roditelje povređenih učenica, direktora škole i kolege nastavnike.

Gimnazija Patrijarh Pavle Foto: Printscreen/Youtube

Nikolovski dodaje da su roditelji devojčica stigli u Banja Luku u noćnim satima.

- Sve relevantne informacije su dobili od nadležne policijske stanice i Urgentnog centra. Medicinsku, psihološku i organizacionu pomoć su prižili doktor, inače pratilac na ekskurziji angažovan od strane agencije, kao i prisutne kolege i vodiči agencije.

Gimnazija je, ističe direktor, održala sastanak tima za krizne situacije.

- Obavestili smo nadležnu policijsku upravu Rakovica, Školsku upravu Beograd. Na sastanku su utvrđene mere, kao i izrada plana i pružanje psihosocijalne podrške porodicama učenica, odeljenju koje je na ekskurziji, odeljenskom starešini, a pratićemo i učenike i zaposlene nakon događaja - zaključio je direktor.