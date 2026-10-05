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Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom organizovao je 1. oktobra 2026. godine, u Spomen-muzeju Nadežde i Rastka Petrovića u Beogradu, događaj „Inkluzivni susreti“, povodom obeležavanja Evropskog dana autizma.

Događaj je realizovan u okviru programa „Inkluzivna mreža Srbije - Zajedno za autizam“, koji se sprovodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

„Inkluzivni susreti“ okupili su 54 učesnika - osobe sa autizmom i njihove porodice, predstavnike Saveza i lokalnih udruženja, stručnu i akademsku javnost, studente, partnerske organizacije, predstavnike institucija i medija. Organizovano su doputovali i predstavnici lokalnih udruženja, roditelji i deca iz Vranja i Kragujevca.

Susret je bio prilika da se predstave dosadašnji rezultati programa „Inkluzivna mreža Srbije - Zajedno za autizam“, aktivnosti realizovane u lokalnim sredinama, primeri dobre prakse i uspostavljena partnerstva, ali i da se otvoreno razgovara o potrebama osoba sa autizmom i njihovih porodica.

Poseban prostor bio je posvećen lokalnim udruženjima, koja su predstavila svoja iskustva i aktivnosti, kao i načine na koje lokalne inicijative i inkluzivni programi mogu da doprinesu kvalitetnijoj podršci osobama sa autizmom i njihovim porodicama. Jedna od važnih poruka susreta bila je da uspešni modeli podrške treba da budu vidljiviji i dostupni i u drugim sredinama širom Srbije.

Foto: Ustupljene fotografije Nemanja J.

Prisustvo predstavnika Ministarstva omogućilo je neposrednu komunikaciju sa porodicama, predstavnicima udruženja i partnerima programa, kao i direktan uvid u rezultate aktivnosti koje se realizuju na lokalnom nivou.

„Inkluzivni susreti“ još jednom su pokazali koliko je važno povezivanje porodica, udruženja, stručnjaka i institucija. Samo kroz kontinuiranu saradnju i razumevanje stvarnih potreba osoba sa autizmom može se graditi zajednica u kojoj će one biti vidljive, prihvaćene i uključene.

Foto: Ustupljene fotografije Nemanja J.

Događaj je doprineo većoj vidljivosti programa, jačanju saradnje među lokalnim udruženjima i stvaranju novih kontakata za buduće zajedničke aktivnosti, sa zajedničkim ciljem – unapređenjem kvaliteta života osoba sa autizmom i njihovih porodica.