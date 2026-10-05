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Dok se neki u Srbiji svim silama trude da neodgovornim izjavama, potezima i blokadama naruše i uruše srpsko školstvo i obrazovani sistem, država, tj. oni koji je uspešno vode, nastavlja da uveliko prosvetnim radnicima podiže standard značajnim povećanjem plata, da im vraća status u društvu koji zaslužuju i koji je u vreme nekih prethodnih vlasti ozbiljno poljuljan, i da - zapošljava! Stalni posao će do kraja godine dobiti još 4.000 prosvetara!

Podsetimo, u poslednjih šest godina na neodređeno su primljene 24.000 prosvetnih radnika, što je više nego jasan pokazatelj da državno rukovodstvo sprovodi odgovornu politiku koja ima za cilj da učvrsti položaj učitelja, nastavnika i profesora.

U toku je osma faza zapošljavanja, a direktori osnovnih i srednjih škola dužni su da do kraja današnjeg dana dostave Ministarstvu prosvete spisak radnih mesta sa 50 do 100 odsto angažovanja koja su upražnjena u 2021. i 2022. godini.

Prikupljanje podataka, kako se navodi u dopisu koji su dobili od ministra prosvete u tehničkom mandatu prof. dr Dejana Vuka Stankovića, sprovodi se u skladu sa planiranom dinamikom ministarstva i uz podršku Vlade Srbije.

- Procene su da bi u ovoj fazi posao zastalno do kraja godine moglo da dobije oko 4.000 ljudi sa najmanje 50 odsto angažovanja, čime će trajno rešiti svoj radni status. Pored povećanja zarada, ovo je jedna od mera da se unapredi položaj prosvetnih radnika i podstakne njihova motivacija - istakao je Stanković.

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

Prvi čovek srpske prosvete rekao je da u univerzitetskom obrazovanju radi ukupno 99.536 zaposlenih, a od toga 34.080 radi na određeno vreme.

- Taj broj je stvaran godinama, ako ne i decenijama, pa smo odlučili da nastavimo ciklus zapošljavanja ljudi zastalno. Ove godine će biti ponuđeno 4.000 ugovora za stalno zaposlenje po različitim osnovama i različitim školama. Prevođenje iz statusa zaposlenih na određeno u status na neodređeno ne može da se završi za godinu ili dve, već će to da bude plan države za naredne godine kako bi se, ono što je decenijama stvarano, bilo prevaziđeno - istakao je Stanković gostujući na Kurir televiziji i dodao:

- Država sprovodi politiku koja ima za cilj da učvrsti pozicije zaposlenih. To je naša svest da obrazovanje bude društvena šansa za napredak ove zemlje. Podižemo svest kod građana da obrazovni sistem ima i te kakvu vrednost u društvu. To je proces koji će trajati, ali insistiramo da vratimo dignitet obrazovnom poslu. Uloga prosvetnih radnika je ključna, a nastavnici sa učenicima čine trijadu na kojoj počiva obrazovni sistem.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola i potpredsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, ocenjuje da je najavljena osma faza zapošljavanja dobra vest za prosvetne radnike, ali i prilika da se u škole privuče više mladih nastavnika.

Milorad Antić Foto: Kurir Televizija

- Postoje kolege i koleginice koje skoro godinama rade na određeno vreme, vršeći razne zamene. Ovim putem apelujemo kao sindikat da se za te ljude nađe mesto za prijem u radni odnos na neodređeno vreme. Apelovao bih i da se mladi ljudi prime u obrazovanje, smatram da će oni doneti veliku motivaciju kako za učenike, tako i za obrazovni sistem. Ovo je dobra vest i za škole s obzirom na to da su i dalje u deficitu sa nastavnicima matematike, hemije, fizike i informatike. Prethodne dve godine izvršen je najveći prijem radnika u prosveti, i to je veoma značajno - naglasio je Antić za Kurir.

Dvojaki aršini Evropske unije

Svedoci smo da su određene političke opcije i pojedine nevladine organizacije mesecima pokušale da konstantnim blokadama unište obrazovni sistem u Srbiji. Trudili su se da bezakonje unesu kako na univerzitete, tako i u osnove i srednje škole.

Studentima nisu dozvoljavaju da polažu ispite, zaključavali su vrata škola za učitelje, nastavnike, decu... Da sve bilo isključivo i jedino politički motivisano, jasno ukazuje sadašnje predizborno delovanje takozvane Studentske liste, proistekle iz svih tih nereda koje su izazivali.

Foto: Shutterstock

I dok su ovde nemilosrdno gazeći preko najosnovnijih ljudskih prava, kakvo i jeste pravo na obrazovanje, politički okupirali politikom, niko iz Evropske unije nije reagovao. Nije stao u zaštitu ljudskih vrednosti, nije mario što đaci ne mogu na nastavu, što se nasilno ne dozvoljava da se napune fakultetski amfiteatri...

A kada se ovih dana politika uvukla u francuske škole i pokrenula nerede - u Evropskom parlamentu je pokrenuta zvanična inicijativa da se zabrani političko delovanje jednoj levičarskoj partiji zato što su u škole uveli politiku i podstrekavali na nasilje i proteste.

Prosveti novo povećanje plata 8-10%

Stanković je podsetio da je znatno podignut materijalni položaj prosvetnih radnika tokom 2025/26. godine.