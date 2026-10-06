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U bazi "Jug" kod Bujanovca protekle nedelje je realizovan međunarodni kursa o zaštiti civila u mirovnim operacijama koji su pohađali pripadnici Vojske Srbije i oružanih snaga 14 stranih država.

Reč je o specijalizovanom kursu u organizaciji Centra za mirovne operacije Vojske Srbije, za čije je izvođenje naš centar sertifikovan od strane Integrisane službe Ujedinjenih nacija za obuku.

Polaznici kursa su tokom petodnevnog usavršavanja stekli osnovna znanja o načinu primene mandata zaštite civila u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija, o aktuelnim standardima i procedurama u vezi sa efikasnijom zaštitom civila i pravilnom postupanju u situacijama kada su životi civila neposredno ugroženi.

1/7 Vidi galeriju Međunarodni kurs o zaštiti civila u mirovnim operacijama Foto: Ministarstvo odbrane

Nastavu je realizovao instruktorski tim Centra za mirovne operacije, uz angažovanje gostujućih predavača iz partnerskih centara iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Nemačke i Švajcarske.

Veliko interesovanje stranih oružanih snaga za učešće na ovom kursu potvrda je kvaliteta obuke i priprema koje Vojska Srbije sprovodi za potrebe angažovanja u mirovnim operacijama. Njegovom realizacijom učvršćuje se status našeg centra kao međunarodno priznate institucije za obuku pojedinca i jedinica za učešće u mirovnim operacijama i, ujedno, potvrđuje opredeljenost Vojske Srbije za preduzimanje svih neophodnih mera za zaštitu civila u ovim operacijama.