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Povodom Dana opštine Kovin, Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova dodeljena je Povelja za izuzetnu profesionalnost, hrabrost i požrtvovanost, iskazanu tokom gašenja požara na području Deliblatske peščare.

Povelju je primio Luka Čaušić, načelnik Sektora za vanredne situacije i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, kao priznanje svim pripadnicima Sektora koji su i tokom velikih požara u Deliblatskoj peščari pokazali šta znači biti tamo gde je najpotrebnije.

Za njih nema lakog zadatka.

Foto: Kurir

Deliblatska peščara bila je jedno od najzahtevnijih ovogodišnjih angažovanja, u kojem su još jednom pokazali da su tu kada je najteže — da čuvaju ljude, njihovu imovinu i prirodu koja nam svima pripada.

Ovo priznanje pripada svakom pripadniku Sektora za vanredne situacije koji svoj posao radi profesionalno, hrabro i bez mnogo reči, onda kada su najvažniji postupci.