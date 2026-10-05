VELIKO PRIZNANJE ZA SRPSKE HEROJE! Sektoru za vanredne situacije dodeljena Povelja opštine Kovin! (FOTO)
Povodom Dana opštine Kovin, Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova dodeljena je Povelja za izuzetnu profesionalnost, hrabrost i požrtvovanost, iskazanu tokom gašenja požara na području Deliblatske peščare.
Povelju je primio Luka Čaušić, načelnik Sektora za vanredne situacije i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, kao priznanje svim pripadnicima Sektora koji su i tokom velikih požara u Deliblatskoj peščari pokazali šta znači biti tamo gde je najpotrebnije.
Za njih nema lakog zadatka.
Deliblatska peščara bila je jedno od najzahtevnijih ovogodišnjih angažovanja, u kojem su još jednom pokazali da su tu kada je najteže — da čuvaju ljude, njihovu imovinu i prirodu koja nam svima pripada.
Ovo priznanje pripada svakom pripadniku Sektora za vanredne situacije koji svoj posao radi profesionalno, hrabro i bez mnogo reči, onda kada su najvažniji postupci.
Kurir.rs