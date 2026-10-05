Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je u Subotici Vanesu, korisnicu državne subvencije za samozapošljavanje u iznosu od 380.000 dinar

- Posetila sam Vanesu iz Subotice, korisnicu subvencije za samozapošljavanje, koja se bavi ručnom izradom sveća i različitih predmeta od voska u okviru svog brenda. Vanesa je za pokretanje i razvoj svog posla dobila subvenciju u iznosu od 380.000 dinara, koja joj je omogućila da svoju ideju pretvori u konkretan posao - navela je i dodala: 

- Ovakvi primeri pokazuju koliko je važno da ljudima pružimo priliku da rade, stvaraju i budu samostalni. Naš cilj je da podrška dođe do onih koji žele da se zaposle i svojim znanjem i trudom grade sopstvenu budućnost.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoMinistarka Stamenkovski u Gerontološkom centru Subotica: Želim da svaki dan u godini bude prilika da im zahvalimo na ljubavi i požrtvovanju (VIDEO)
collage.jpg
DruštvoMinistarka Stamenkovski ispunila obećanje učitelju iz Tovrljana, mališani joj se zahvalili na najlepši mogući način: Ova poruka će vas raznežiti (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
Politika"JUŽNJAČKO SRCE JE NAJJAČE KUCALO ZA SRBIJU!" Moćna poruka Milice Đurđević Stamenkovski o Vučićevom planu za jug: To nije fraza, to je naša dužnost!
Screenshot 2026-10-04 213805.png
Društvo"Upamti, sine, ko su ti preci, pa sutra pričaj ti svojoj deci": Đurđević Stamenkovski objavila sliku sa sinovima ispred spomenika Karađorđu na Oplencu
Screenshot 2026-10-04 191317.png