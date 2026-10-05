Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je u Subotici Vanesu, korisnicu državne subvencije za samozapošljavanje u iznosu od 380.000 dinar

- Posetila sam Vanesu iz Subotice, korisnicu subvencije za samozapošljavanje, koja se bavi ručnom izradom sveća i različitih predmeta od voska u okviru svog brenda. Vanesa je za pokretanje i razvoj svog posla dobila subvenciju u iznosu od 380.000 dinara, koja joj je omogućila da svoju ideju pretvori u konkretan posao - navela je i dodala: