PREDSTAVNICA SRPSKOG UKP NAJBOLJA U INTERPOLOVOM PROGRAMU Priznanje za Snežanu Mrđu - po prvi put predstavljala Srbiju i završila obuku sa najboljim rezultatom
Snežana Mrđa, policijska službenica Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju predstavljala je, po prvi put u istoriji Srbiju na naprednom INTERPOL-ovom razvojnom kursu za instruktore, koji je održan na Maldivima d 27. septembra do 1. oktobra 2026. godine. Mrđa je od 23 polaznika Interpolovog programa za instruktore završila obuku sa najboljim rezultatom, čime je zaslužila sertifikat za uspešno završeni program.
Naime, generalni sekretarijat INTERPOL-a uputio je pozivno pismo za svih 196 zemalja članica za nominaciju učesnika na naprednom INTERPOL-ovom razvojnom kursu za instruktore, a nakon rigorozne selekcije koju je sproveo INTERPOL, u program je izabrano 23 učesnika iz trinaest zemalja sveta.
Tokom trajanja obuke, Mrđa, predstavnica MUP-a Srbije ostvarila je zapaženo učešće, a zbog visokog nivoa profesionalizma i stručnosti, ukazana joj je posebna čast da na završnoj svečanosti, u ime svih međunarodnih učesnika, iznese utiske i zvanično mišljenje o kvalitetu i značaju ovog programa.
Kurs za razvoj instruktora predstavlja napredni i sertifikovani program namenjen isključivo službenicima koji su prethodno uspešno završili INTERPOL-ov program za razvoj policijskih kapaciteta (IPCP). Uspešnim završetkom ove obuke polaznici stiču zvanje sertifikovanih IPCP instruktora, čime postaju ovlašćeni da sprovode standardizovane policijske obuke na nacionalnom i regionalnom nivou.
Važno je istaći da su rigorozne standarde kursa zadovoljili samo odabrani polaznici, dok je ostatak učesnika dobio isključivo potvrdu o učešću. Među malobrojnima koji su ispunili sve stroge kriterijume i stekli prestižno zvanje sertifikovanog instruktora je i predstavnica MUP Srbije Snežana Mrđa.
Ovaj uspeh predstavlja značajan iskorak za Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, potvrđujući visok nivo stručnosti i profesionalnih kapaciteta kadrova na međunarodnoj sceni, kao i aktivnu ulogu Srbije u jačanju globalne policijske saradnje i bezbednosti.