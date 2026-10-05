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Snežana Mrđa, policijska službenica Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju predstavljala je, po prvi put u istoriji Srbiju na naprednom INTERPOL-ovom razvojnom kursu za instruktore, koji je održan na Maldivima d 27. septembra do 1. oktobra 2026. godine. Mrđa je od 23 polaznika Interpolovog programa za instruktore završila obuku sa najboljim rezultatom, čime je zaslužila sertifikat za uspešno završeni program.

Foto: Ustupljene fotografije

Naime, generalni sekretarijat INTERPOL-a uputio je pozivno pismo za svih 196 zemalja članica za nominaciju učesnika na naprednom INTERPOL-ovom razvojnom kursu za instruktore, a nakon rigorozne selekcije koju je sproveo INTERPOL, u program je izabrano 23 učesnika iz trinaest zemalja sveta.

​Tokom trajanja obuke, Mrđa, predstavnica MUP-a Srbije ostvarila je zapaženo učešće, a zbog visokog nivoa profesionalizma i stručnosti, ukazana joj je posebna čast da na završnoj svečanosti, u ime svih međunarodnih učesnika, iznese utiske i zvanično mišljenje o kvalitetu i značaju ovog programa.

Foto: Ustupljene fotografije

​Kurs za razvoj instruktora predstavlja napredni i sertifikovani program namenjen isključivo službenicima koji su prethodno uspešno završili INTERPOL-ov program za razvoj policijskih kapaciteta (IPCP). Uspešnim završetkom ove obuke polaznici stiču zvanje sertifikovanih IPCP instruktora, čime postaju ovlašćeni da sprovode standardizovane policijske obuke na nacionalnom i regionalnom nivou.

Foto: Ustupljene fotografije

​Važno je istaći da su rigorozne standarde kursa zadovoljili samo odabrani polaznici, dok je ostatak učesnika dobio isključivo potvrdu o učešću. Među malobrojnima koji su ispunili sve stroge kriterijume i stekli prestižno zvanje sertifikovanog instruktora je i predstavnica MUP Srbije Snežana Mrđa.