Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski izrazila je veliko zadovoljstvo prilikom posete Vanesi koja je na najbolji mogući način iskoristila državnu subvenciju za samozapošljavanje u iznosu od 380.000 dinara.

"Vanesa iz Subotice je subvenciju od 380.000 dinara iskoristila da pokrene sopstveni posao i svoj hobi pretvori u uspešnu priču. Prirodne sveće, kreativnost i mnogo truda - primer da se uz pravu podršku ideja može pretvoriti u posao", poručuje Đurđević Stamenkovski.

"Primer dobre prakse. Koristila subvenciju 380.000 dinara", kaže ministarka u tehničkom mandatu.

"Moj hobi sam eto pretopila u posao zahvaljujući subvenciji što sam dobila od Nacionalne službe da sam mogla na početku da uložim dosta sredstava od toga u materijal i ovaj lokal da opremim da pokrenem ovo sve. Pošto sam završila master zaštita životne sredine, gledam ipak da to bude ekološki. Radim sve sveće od soje i repice, prirodne", rekla je Vanesa, na šta se nadovezala Đurđević Stamenkovski: