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Saobraćaj je od jutros umerenog intenziteta i odvija se bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Tokom dana očekuju se toplo vreme i povoljni uslovi za vožnju.

AMSS apeluje na vozače da budu dodatno oprezni u zonama radova, gde je saobraćaj usporen ili se odvija izmenjenim režimom.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Stanje na putničkim terminalina

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni se na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavaju oko sedam sati.

Na prelazima Kelebija i Šid čekanja za teretna vozila su oko šest sati, a na prelazima Horgoš i Batrovci oko četiri.

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