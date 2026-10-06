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Nepropisno korišćenje mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza, od danas do 11. oktobra biće jedan od posebnih fokusa saobraćajne policije, u sklopu velike međunarodne akcije "Fokus na putu", koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa ostalim članicama Evropske mreže saobraćajnih policija (ROADPOL).

S toga, dobro obratite pažnju gde vam se nalazi mobilni telefon i na koji način prelazite "zebru" jer zaprećene novčane kazne za prekršioce nisu male, a posledice eventualne saobraćajne nezgode mogu biti nesagledive. Policija će pojačano kontrolisati i kažnjavati i vozače koji koriste mobilni telefon.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza. Posebno je alarmantan podatak da u Srbiji skoro svaki treći dan pogine jedan pešak, dok svakog dana bude povređeno oko sedam pešaka. Godišnje na našim putevima smrtno strada oko 130 pešaka, što čini čak 26 odsto svih poginulih u saobraćajnim nesrećama, a polovina stradalih su lica starija od 65 godina.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prvi na listi najčešćih uzroka stradanja je prelazak ulice van pešačkog prelaza, a odmah zatim sledi prelazak sa "ometenom pažnjom" zbog korišćenja mobilnog telefona ili slušalica, dok je na trećem mestu apsolutno zabranjen prelazak na crveno svetlo.

Iako je fokus najnovije akcije saobraćajne policije na korišćenju mobilnih telefona prilikom prelaska ulice, uopšte nema sumnje da će, budu li uočeni, biti kažnjeni i oni pešaci koji prelaze na crveno svetlo, van prelaza ili učine druge prekršaje. Zato, pre svega zbog svoje lične bezbednosti i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, pešaci bi striktno trebalo da se drže saobraćajnih propisa.

Finansijske sankcije za prekršaje koje pešaci prave nisu nimalo naivne. Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) jasno razlikuje fiksne kazne (koje se plaćaju na licu mesta ili u roku od 8 dana u pola cene) i sankcije kod sudije za prekršaje, koje se drastično uvećavaju ukoliko ste u tom trenutku bili odgovorni za dete ili ako ste svojim ponašanjem izazvali saobraćajnu nezgodu.

Za one koji to, pak ne učine, zaprećene su sledeće novčane kazne:

Foto: Kurir/S.U.

Telefon i slušalice na pešačkom: Korišćenje mobilnog telefona ili slušalica u oba uva dok prelazite ulicu kažnjava se fiksno sa 3.000 dinara. Ako ove uređaje koristite dok vodite dete mlađe od 12 godina, pokreće se prekršajni postupak, a kazna kod sudije iznosi od 6.000 do 12.000 dinara.

Prelazak van pešačkog prelaza: Ukoliko pređete ulicu mimo "zebre" (a ona je udaljena manje od 100 metara), platićete fiksnu kaznu od 5.000 dinara. Međutim, ako to uradite dok vodite dete mlađe od 12 godina, policajac piše prijavu, a sudija za prekršaje će vam izreći kaznu u rasponu od 10.000 do 20.000 dinara.

Prelazak na crveno svetlo: Prelazak dok je na semaforu crveno za pešake koštaće vas fiksno 5.000 dinara. Ako crveno svetlo ignorišete u pratnji deteta mlađeg od 12 godina, kazna skače na raspon od 10.000 do 20.000 dinara.

Teturanje, ležanje na putu i alkohol: Ukoliko se pešak zatekne na kolovozu u stanju u kom ometa saobraćaj (teturanje, ležanje na putu i slično), policajac ima pravo da ga podvrgne alko-testu. Ako, pak, odbije testiranje na alkohol ili psihoaktivne supstance, preti mu kazna od 20.000 do 40.000 dinara.

Kretanje po auto-putu i brzim saobraćajnicama: Kazne za ovaj prekršaj kreću se od 10.000 do 20.000 dinara. Ukoliko pešak na auto-putu vodi dete mlađe od 12 godina, kazna može biti i do 30.000 dinara.

Kretanje kolovozom van naselja noću ili u uslovima smanjene vidljivosti: Pešak koji se kreće kolovozom van naselja u ovim uslovima mora biti osvetljen ili nositi svetloodbojni prsluk (ili neki drugi svetloodbojni materijal). Kazna za nepoštovanje ovog pravila je 3.000 dinara (odnosno više ako vodite dete).

Pravilo strane puta: Van naselja pešak je dužan da se kreće uz levu ivicu kolovoza u smeru kretanja (kako bi video vozila koja mu dolaze u susret). Kazna za nepoštovanje je 3.000 dinara.

Kada kazne postaju astronomske? Najrigoroznije sankcije, koje se kreću od 20.000 do 40.000 dinara (ili čak kazna zatvora do 30 dana), rezervisane su za situacije kada pešak nekim od ovih prekršaja direktno izazove saobraćajnu nezgodu (npr. natera vozača na naglo kočenje ili skretanje koje uzrokuje sudar). U tim situacijama pešak preuzima i punu materijalnu, ali i potencijalnu krivičnu odgovornost za nastalu štetu i povrede.

Povodom velike policijske akcije „Fokus na putu“ oglasio se i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.

- Apelujem na sve učesnike u saobraćaju da, radi očuvanja sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika, tokom učešća u saobraćaju ne koriste mobilne telefone, slušalice i druge uređaje na način koji dovodi do odvraćanja pažnje i ometanja bezbednog učešća u saobraćaju - kazao je Dačić.

Foto: Shutterstock

Pešački prelaz nije zaštitna zona

Iako mnogi pešaci misle da su na "zebri" potpuno zaštićeni, saobraćajni policajci oštro upozoravaju: "Pešački prelaz je samo deo puta, a ne zaštitna zona".

Prema članu 97. Zakona o bezbednosti saobraćaja, pre stupanja na kolovoz (tamo gde nema semafora), pešak je dužan da se uveri da to može učiniti na bezbedan način, tako da ne ugrožava saobraćaj. Pešak ima prednost, ali nema pravo da rizikuje i istrčava pred vozilo. Stručnjaci iz ABS-a savetuju da uvek ostvarite vizuelni kontakt sa vozačem ("oči u oči") pre nego što zakoračite na prelaz.

Takođe, iz MUP-a i ABS-a posebno apeluju da u uslovima smanjene vidljivosti, zimi i noću, pešaci nose svetliju odeću ili reflektujuće materijale kako bi bili uočljiviji drugim učesnicima u saobraćaju. Kao što smo napomenuli, ukoliko se krećete van naselja duž puta, obavezno je nošenje svetloodbojnog prsluka.