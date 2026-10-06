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Briga o drugima često nam je prirodna. O porodici, deci, roditeljima, prijateljima, kolegama. Svakodnevno pravimo spiskove obaveza i prioriteta, ali na njima sebe često ostavljamo za kraj.

Zato Aman i DIS nastavljaju kampanju „Žena za ženu“, pokrenutu sa ciljem da ženama skrenemo pažnju na važnost preventivnih pregleda i brige o sopstvenom zdravlju. Nakon uspešne martovske kampanje, tokom koje su ženama bili omogućeni besplatni ultrazvučni pregledi, kampanju nastavljamo i tokom septembra i oktobra, kroz organizaciju besplatnih ultrazvučnih pregleda u odabranim Aman i DIS objektima.

Foto: Promo

Naša poruka je jednostavna: Stavi sebe prvu na spisak. Pregledaj se.

Ne čekaj da se pojavi problem.

Ne odlaži pregled zbog obaveza.

Ne govori sebi da ćeš „sledeći put“. Preventivni pregled je mali korak koji može da napravi veliku razliku. U AMAN Grupi, Amanu i DIS-u verujemo da briga o zajednici znači mnogo više od svakodnevne kupovine. Kao deo zajednice u kojoj živimo i radimo, želimo da podržimo žene i podsetimo ih da je briga o sebi jednako važna kao briga o drugima. Ova tema nam je posebno važna i zato što žene čine značajan deo naše organizacije – 78% zaposlenih u Aman Grupi čine žene. Zbog toga želimo da poruka o važnosti prevencije i brige o sopstvenom zdravlju bude deo naše svakodnevne komunikacije, kako prema našim zaposlenima, tako i prema ženama koje su deo zajednice u kojoj poslujemo.

Foto: Promo

Zato pozivamo sve žene: Zastani. Odvoji vreme za sebe. Pregledaj se. Jer žena koja brine o svima ne treba da zaboravi da brine i o sebi.

Žena za ženu. Stavi sebe prvu na spisak. Pregledaj se. Aman i DIS – dobar komšija i kada je najvažnije.