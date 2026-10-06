Dnevno i do 300 pacijenata: Virusi kose decu u Srbiju, pedijatri uputili hitan apel roditeljima
- U domovima zdravlja raste broj pregleda dece zbog respiratornih i stomačnih infekcija, a u Savskom vencu dnevno ih je 200 do 300, oko 30 odsto više nego početkom septembra.
- Najčešći uzročnici su adeno, rino i parvo B19 virusi, a lekari upozoravaju i na početak RSV sezone, koji kod odojčadi može izazvati bronhiolitis.
U domovima zdravlja na pedijatrijskim odeljenjima povećan je broj pregleda dece zbog respiratornih i stomačnih infekcija, što je karakteristično za početak školske godine i jesenju sezonu, izjavila je načelnica Pedijatrije u Domu zdravlja "Savski venac" dr Marija Golubović.
Prema njenim rečima, u ovom domu zdravlja se na dnevnom nivou obavi između 200 i 300 pregleda, što predstavlja porast za oko 30 odsto u odnosu na početak septembra.
- Sa početkom školske godine imamo povećanje broja pregleda dece u pedijatrijskim ambulantama, a veći je broj pregleda dece školskog uzrasta. U našoj ambulanti po pedijatru je trenutno 30 do 50 pregleda u smeni - precizirala je Golubović.
Ona je objasnila da je reč o infekcijama gornjih respiratornih puteva (GRP), gde su najčešći izazivači adeno, rino i parvo B19 virusi, kao i stanja slična gripu, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga..
Golubović je upozorila da je početak oktobra period kada kreće i RSV (respiratorni sincicijalni virus), koji kod odojčadi može izazvati bronhiolitis. Kada je reč o stomačnim tegobama, izazivači su adeno, enterovirusi i rota virusi, dok se ove godine beleži nešto veća učestalost noro virusa.
- Simptomi su opšti, u zavisnosti od toga da li je reč o respiratornim ili stomačnim infekcijama. Pored pregleda pedijatra i laboratorijskih analiza, terapija je simptomatska - rekla je.
Golubović je apelovala na roditelje da pažljivo prate stanje svoje dece, sprovode savete lekara i da dete vrate u kolektiv, vrtić ili školu, tek kada se potpuno oporavi.
- Ovo je tek početak sezone i očekuje se dalji porast broja pregleda. Ne treba paničiti, nego podizati imunitet dece raznovrsnom ishranom, voćem, adekvatnim unosom tečnosti, dobrim snom i odmorom u toku dana - zaključila je Golubović.
Kurir/Telegraf.rs