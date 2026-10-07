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U kasarni "Banjica" u Beogradu u toku je izgradnja nove zgrade Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, čiji je završetak planiran do kraja 2028. godine.

Novi objekat objediniće Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Srbije, a završetak radova planiran je do kraja 2028. godine.

Novi objekat trebalo bi da objedini prostor za rad ove dve institucije, koje su trenutno smeštene na različitim lokacijama.

1/2 Vidi galeriju Izgradnja nove zgrade Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije Foto: Ministarstvo odbrane

Planirana korisna površina zgrade iznosi 50.000 kvadratnih metara, a kao izvođač naveden je Vojnograđevinski centar. Početak izgradnje obeležen je polaganjem kamena temeljca krajem decembra 2025. godine.

Ministarstvo i Generalštab na jednoj lokaciji

Izgradnjom novog objekta predviđeno je objedinjavanje prostora za rad Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije.

Generalštab je privremeno smešten u Ulici Neznanog junaka na Dedinju, nakon što je kompleks u Kneza Miloša teško oštećen u NATO bombardovanju 1999. godine. Ministarstvo odbrane i dalje koristi deo tog kompleksa prema Birčaninovoj ulici, koji nije pretrpeo teža oštećenja.

Prilikom polaganja kamena temeljca navedeno je da će novi kompleks biti projektovan u bezbednosno pogodnom okruženju, a nalazi se na lokaciji na kojoj je pre 115 godina formiran prvi vojni aerodrom.

Oko 13,8 milijardi dinara za tri godine

Prema podacima iz plana Ministarstva odbrane za period od 2026. do 2028. godine, za projekat je predviđeno oko 13,8 milijardi dinara.

Najveći deo sredstava planiran je za 2026. godinu – 7,655 milijardi dinara. Za 2027. predviđeno je još 5,255 milijardi, dok je za 2028. godinu planirano 865,317 miliona dinara.

Rok do kraja 2028.

Resorni ministar obišao je gradilište 28. septembra. U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da novi objekat treba da unapredi uslove rada, komunikaciju i koordinaciju ove dve institucije.

Završetak radova planiran je do kraja 2028. godine.