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U Srbiji nas danas u jutarnjim časovima očekuje hladno vreme, ponegde uz slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 0 do 10 stepeni, dok će se maksimalna dnevna kretati od 24 do 28 stepeni.

U četvrtak će se zadržati toplo vreme, ali uz postepeno povećanje oblačnosti. Južni i jugoistočni vetar biće umeren do pojačan.

Foto: RHMZ Printskrin

Od petka promena vremena

Međutim, već tokom noći ka petku stiže promena vremena. Najpre će na severu i zapadu Srbije doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima, dok će se u petak padavine proširiti i na ostale krajeve. Istovremeno se očekuje pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar.

Za vikend će biti pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom. U nedelju posle podne na severu i zapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim krajevima, očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje.

Početkom naredne sedmice prognozira se malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme.

Foto: Alex Linch/Shutterstock, RINA

Ristić otkrio kada stiže jače zahlađenje

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, govorio je o vremenskim prilikama tokom oktobra i najavio da će "Miholjsko leto" trajati do petka, 9. oktobra, nakon čega sledi značajan pad temperature.

U petak dolazi hladan front, biće i kiše, pada i temperature. Već u popodnevnim časovima biće oko 14, 15 stepeni temperatura, biće hladnije za desetak stepeni i tada ulazimo u hladniji period - rekao je Ristić.

Kako je dodao, sredinom oktobra, između 15. i 20. oktobra, očekuje se još jače zahlađenje, a snežne padavine moguće su na planinama.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Očekujemo jače zahlađenje sa snežnim padavinama na planinama - Zlatibor, Kopaonik, a možda i u nekim nižim predelima, na oko 600 ili 700 metara nadmorske visine - naveo je Ristić..

Prema njegovoj prognozi, nakon zahlađenja sredinom meseca sledi stabilizacija vremena u trećoj dekadi oktobra.

U trećoj dekadi ponovo stabilizacija vremena, ujutru će biti baš hladno, a očekuje se i magla. Preko dana neće biti 25 stepeni kao sada, biće možda 16, 17 ili 18 stepeni - dodao je Ristić.

Tako će se, prema njegovoj prognozi, period toplog i stabilnog vremena završiti već početkom druge dekade oktobra, dok se sredinom meseca očekuje izraženiji prodor hladnijeg vazduha.

Kurir.rs