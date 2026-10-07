JOŠ SAMO NEKOLIKO DANA SUNČANOG I TOPLOG VREMENA U SRBIJI: Spremite kapute i kišobrane, ovog datuma drastično pada temperatura - Detaljna vremenska prognoza
- Danas i u četvrtak u Srbiji biće pretežno sunčano i toplo, uz jutarnju hladnoću i temperature do 28 stepeni.
- Od noći ka petku stiže naoblačenje sa kišom, pad temperature i pojačan vetar, a za vikend će biti svežije i mestimično kišovito.
U Srbiji nas danas u jutarnjim časovima očekuje hladno vreme, ponegde uz slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar.
Najniža temperatura biće od 0 do 10 stepeni, dok će se maksimalna dnevna kretati od 24 do 28 stepeni.
U četvrtak će se zadržati toplo vreme, ali uz postepeno povećanje oblačnosti. Južni i jugoistočni vetar biće umeren do pojačan.
Od petka promena vremena
Međutim, već tokom noći ka petku stiže promena vremena. Najpre će na severu i zapadu Srbije doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima, dok će se u petak padavine proširiti i na ostale krajeve. Istovremeno se očekuje pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar.
Za vikend će biti pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom. U nedelju posle podne na severu i zapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim krajevima, očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje.
Početkom naredne sedmice prognozira se malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme.
Ristić otkrio kada stiže jače zahlađenje
Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, govorio je o vremenskim prilikama tokom oktobra i najavio da će "Miholjsko leto" trajati do petka, 9. oktobra, nakon čega sledi značajan pad temperature.
U petak dolazi hladan front, biće i kiše, pada i temperature. Već u popodnevnim časovima biće oko 14, 15 stepeni temperatura, biće hladnije za desetak stepeni i tada ulazimo u hladniji period - rekao je Ristić.
Kako je dodao, sredinom oktobra, između 15. i 20. oktobra, očekuje se još jače zahlađenje, a snežne padavine moguće su na planinama.
Očekujemo jače zahlađenje sa snežnim padavinama na planinama - Zlatibor, Kopaonik, a možda i u nekim nižim predelima, na oko 600 ili 700 metara nadmorske visine - naveo je Ristić..
Prema njegovoj prognozi, nakon zahlađenja sredinom meseca sledi stabilizacija vremena u trećoj dekadi oktobra.
U trećoj dekadi ponovo stabilizacija vremena, ujutru će biti baš hladno, a očekuje se i magla. Preko dana neće biti 25 stepeni kao sada, biće možda 16, 17 ili 18 stepeni - dodao je Ristić.
Tako će se, prema njegovoj prognozi, period toplog i stabilnog vremena završiti već početkom druge dekade oktobra, dok se sredinom meseca očekuje izraženiji prodor hladnijeg vazduha.
Kurir.rs