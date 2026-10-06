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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je kafić Zvuci srca u Subotici, u kom rade osobe sa invaliditetom.

- Malo nas je stigao umor, pa smo u kafiću Zvuci srca u Subotici, u kojem rade osobe sa invaliditetom, predahnuli uz kaficu. Usledio je razgovor sa mamama i tatama o primeni Zakona roditelj negovatelj - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona je popila kafu, i poručila: 

- Posle ovog može da se radi ceo dan. Bravo momci, i devojke. Svaka čast.

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