Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je kafić Zvuci srca u Subotici, u kom rade osobe sa invaliditetom.

- Malo nas je stigao umor, pa smo u kafiću Zvuci srca u Subotici, u kojem rade osobe sa invaliditetom, predahnuli uz kaficu. Usledio je razgovor sa mamama i tatama o primeni Zakona roditelj negovatelj - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.