Društvo
"Posle ovoga može da se radi ceo dan - bravo momci i devojke" Ministarka Stamenkovski posetila kafić Zvuci srca u kom rade osobe sa invaliditetom
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je kafić Zvuci srca u Subotici, u kom rade osobe sa invaliditetom.
- Malo nas je stigao umor, pa smo u kafiću Zvuci srca u Subotici, u kojem rade osobe sa invaliditetom, predahnuli uz kaficu. Usledio je razgovor sa mamama i tatama o primeni Zakona roditelj negovatelj - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.
Ona je popila kafu, i poručila:
- Posle ovog može da se radi ceo dan. Bravo momci, i devojke. Svaka čast.
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