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Mali broj Srba zna da je čak 12 igrača FK Podnovlje kod Doboja položilo život za Republiku Srpsku i srpski narod u ratu od 1992. do 1996. godine.

Reč je o Fudbalskom klubu Polet. Poginulo je čak dvanaest igrača tokom rata 1992-1995. Za njihovu žrtvu danas gotovo da niko i ne zna. Početak rata je bio i neka vrsta mobilizacije za fudbalere.

Loptu zamenili puškom

- Kada je srpski narod bio ugrožen, oni su loptu zamenili puškom. Čekao ih je najvažniji meč, u kojem je ulog bio mnogo veći od tri boda. Svi su se uključili u borbu, i veliki broj ih je izginuo braneći veru i otadžbinu - rekao je svojevremeno Jovo Vukeljić, trener FK Poleta.

Foto: Printscreen Facebook/ Otačastvo

Nažalost, s početkom ratnih dejstava došlo je do prvih žrtava, i taj krvavi niz nije stao do kraja rata. Jedan po jedan, dvanaestorica fudbalera položila su život na braniku otadžbine.

Foto: Facebook

Prvi je stradao, 1992. godine, Nebojša Grabovac (28), igrač sredine terena, neoženjen. Iste godine poginuli su i Dragan Bosić (24), igrač odbrane, neoženjen, pa Slavko Vukmirović (25), levi bek, otac jednog deteta, Dragan Radulović (27), igrač odbrane, Miloš Narić (29), igrač odbrane, otac dvoje dece koja danas igraju u istom klubu...

Dali život za otadžbinu

Šesti igrač koji je izgubio život 1992. je Dragan Maksimović (23), napadač, otac jednog deteta, potom Slobodan Narić (23), igrač odbrane, i Đoko Narić (31), takođe odbrambeni igrač, otac dvoje dece.

Svoj život za Republiku Srpsku dali su i Slavko Grabovac (22), desni bek, otac jednog deteta, pa Siniša Šaporac (25), igrač sredine terena, čije dete se rodilo mesec dana posle njegove pogibije. Zdravko Narić, u timu odbrambeni igrač, neoženjen, nestao je u bici na Vozući 1994. godine.

Dvanaesti igrač Poleta koji je dao život za rodnu grudu je Zoran Tomušilović (27), otac dvoje dece. Kao komandir interventne jedinice "Vučijački orlovi", poginuo je od muslimanske ruke - po završetku rata. Ubijen je u Modriči 1996. godine.

Najstariji je imao 31, a najmlađi samo 22 godine.