Ivan Ristić najavljuje prve pahulje! Posle 28 stepeni, sledeće nedelje sneg može da zabeli ove delove Srbije
- Srbija ulazi u nagli temperaturni preokret: posle jutarnjeg mraza i dnevnih 28 stepeni stižu kiša, pljuskovi i osetan pad temperature.
- RHMZ najavljuje da će se promena vremena sa severa i zapada širiti na celu zemlju tokom petka, uz pojačan zapadni i severozapadni vetar.
- Ivan Ristić kaže da sledeće nedelje postoji šansa za prve pahulje na Zlatiboru, Tari i Divčibarama, dok se prvi sneg u Beogradu očekuje krajem novembra.
U Srbiji ujutru mraz i temperatura oko nule,popodne leto sa čak 28 stepeni, a već za nekoliko dana - sneg! Vreme u Srbiji narednih dana napraviće pravi temperaturni rolerkoster, a prve pahulje sledeće nedelje mogle bi da zabele planine.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), jutro će danas biti hladno, ponegde uz slab prizemni mraz. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od nule do 10 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 24 do 28 stepeni. Toplo će biti i sutra, ali će uz postepeno naoblačenje južni i jugoistočni vetar biti umeren do pojačan.
Prava promena vremena stiže u noći izmedu četvrtka i petka. Kako navodi RHMZ, naoblačenje će najpre zahvatiti severne i zapadne krajeve zemlje, a tokom petka proširiće se i na ostatak Srbije. Usloviće kišu i pljuskove, ali i osetan pad temperature, uz pojačan zapadni i severozapadni vetar.
Za vikend nas očekuje pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom. U nedelju posle podne na severu i zapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim krajevima, padavine će postepeno prestajati, uz razvedravanje.
Prognoza Ivana Ristića
Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže da nas nakon ovog naglog prelaza iz gotovo letnjih temperatura u oktobarsko vreme očekuje još jedno zahlađenje.
- Trenutne prognoze nagoveštavaju jači pad temperature sredinom ili krajem sledeće nedelje. Ukoliko bude padavina postoji šansa da prve pahulje padnu na Zlatiboru, Tari i Divčibarama. Neće biti obilnih padavina, ali treba pratiti prognozu. Posle letnjih 30 stepeni polako ulazimo u oktobarske temperature kada će dnevne temperature biti između 15 i 20 stepeni - navodi Ristić za Kurir i dodaje da prvi sneg u Beogradu možemo da očekujemo krajem novembra:
- Dok još nije došlo do drastične promene klime dešavalo se da sneg u prestonici padne i početkom novembra, ali realna očekivanja su da se to desi krajem meseca.