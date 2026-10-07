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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), jutro će danas biti hladno, ponegde uz slab prizemni mraz. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od nule do 10 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 24 do 28 stepeni. Toplo će biti i sutra, ali će uz postepeno naoblačenje južni i jugoistočni vetar biti umeren do pojačan.

Prava promena vremena stiže u noći izmedu četvrtka i petka. Kako navodi RHMZ, naoblačenje će najpre zahvatiti severne i zapadne krajeve zemlje, a tokom petka proširiće se i na ostatak Srbije. Usloviće kišu i pljuskove, ali i osetan pad temperature, uz pojačan zapadni i severozapadni vetar.

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Za vikend nas očekuje pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom. U nedelju posle podne na severu i zapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim krajevima, padavine će postepeno prestajati, uz razvedravanje.

Prognoza Ivana Ristića

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže da nas nakon ovog naglog prelaza iz gotovo letnjih temperatura u oktobarsko vreme očekuje još jedno zahlađenje.

Foto: Ivan Ristić/ Facebook

- Trenutne prognoze nagoveštavaju jači pad temperature sredinom ili krajem sledeće nedelje. Ukoliko bude padavina postoji šansa da prve pahulje padnu na Zlatiboru, Tari i Divčibarama. Neće biti obilnih padavina, ali treba pratiti prognozu. Posle letnjih 30 stepeni polako ulazimo u oktobarske temperature kada će dnevne temperature biti između 15 i 20 stepeni - navodi Ristić za Kurir i dodaje da prvi sneg u Beogradu možemo da očekujemo krajem novembra: