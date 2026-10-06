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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Narodnom muzeju u Beogradu obeležavanju Svetskog dana cerebralne paralize, ističući da je to dan koji nas podseća da inkluzija mora biti deo svakodnevnog života.

- Inkluzija znači da svi imamo jednake mogućnosti, dostupne usluge i priliku da budemo ravnopravan deo društva. Ministarstvo je ove godine izdvojilo više od 23 miliona dinara za Savez za cerebralnu i dečju paralizu Srbije, a obezbeđena su i sredstva za 13 pristupačnih kombi vozila za lokalne samouprave - istakla je ona.

Ministarka Stamenkovski naglašava da se nastavlja rad na sistemskim rešenjima i podršci osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama.