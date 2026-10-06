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Zahvaljujući državi i Aleksandru Vučiću, moje dete je dobilo lek i šansu za život! To za mene nije samo terapija koja košta više od pola miliona evra, to je svetlost na kraju tunela i nada da će moja ćerka ozdraviti, kaže za Kurir Milijana Petrović iz Zemuna, majka dvadesettrogodišnje Anđele, koja više od decenije ima redak metabolički poremećaj.

Na veličanstvenom skupu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održanom u subotu u Beogradskoj areni, Aleksandar Vučić, nosilac liste, tokom obraćanja najavio je da će država uvesti nove inovativne lekove za retke bolesti.

- Ja sam zahvalan Milijani Petrović. Jedna divna majka, koja je toliko zahvalna. Mi smo pomogli u pronalaženju i lečenju njenog deteta. Svakih sedam do 10 dana ta divna žena meni pošalje poruku zahvalnosti. Nisam ja za to bio zaslužan. Samo smo doneli odluku da to omogućimo deci. Ništa više od toga - rekao je Vučić, dodajući da će država nastaviti da se bori za lečenje i da će za nove lekove biti izdvajana znatna sredstva.

Posebno je pomenuo i poruku koju mu Milijana redovno šalje: "Hvala vam za život!"

Aleksandar Vučić na skupu u Areni Foto: Marko Karović

Slomile je njegove reči

A upravo te reči su Milijanu u dupke punoj Areni, kaže, potpuno emotivno slomile.

- Nisam to očekivala... Kada je u prepunoj Areni izgovorio moje ime, doveo me je do suza - priča za Kurir Petrovićeva i ističe da će zahvalnost koju oseća prema državi i Vučiću nastaviti da iskazuje bez obzira na gnusne komentare, pretnje i pritiske koje je doživljavala.

- Ja se toga ne stidim. Naprotiv. Moj fokus je moja Anđela. Mogu da mi govore šta hoće. Ono što je meni važno jeste da je moje dete dobilo lek i šansu!

Nakon skoro godinu dana posle terapije Milijana danas vidi boljitak kod svog deteta.

- Kada pogledam moju Anđelu, vidim gospodina Vučića. Ona je sada mnogo bolje. Metabolizam joj se probudio, dioptrija se u jednom segmentu oka izgubila i počela je da vidi u mraku, što ranije nije mogla - kroz suze će majka:

Milijana Petrović Foto: Privatna arhiva

- To je moja nada i svetlost na kraju tunela. Verujem da će se borba isplatiti. U novembru imamo zakazanu kontrolu u Strazburu. To je prva godišnja kontrola otkako je primila lek. To je bilo baš na dan Svete Petke minule godine, 27. oktobra. Na moj rođendan, pa ja verujem da je i to božji znak, da se nadamo najboljem.

Milijana je ranije za Kurir ispričala da je Anđela rođena kao potpuno zdravo dete. Ali se sve promenilo kada je imala 11 godina. Tada su počele visoke temperature i do 41,7 stepeni. Za samo godinu i po dana majka i ćerka su čak 76 puta bile u bolnici. Dijagnoze su se smenjivale, ali odgovora nije bilo...

- Prolazile smo pakao. Ona u bolničkom krevetu, a ja na stolici. Koliko li sam samo noći provela na stolici samo da njoj bude dobro... - prisećala se Milijana, koja je ubrzo primetila i da njeno dete, kada ustaje noću da ode do toaleta, rukama traži zid.

Usledili su novi pregledi, oftalmolozi, bolnice, privatne klinike, putovanja i trošenje poslednjeg dinara. Otkriveno je da Anđela slabi sa vidom, a potom i da je izgubila sposobnost da vidi noću.

Milijana Petrović na skupu u Areni sa Lazarom Ristovskim Foto: Privatna arhiva

Genetska ispitivanja konačno su dala odgovor - redak atipični metabolički poremećaj. Kada su iscrpeli finansijske mogućnosti porodice, majka se obratila državi. Posle svega što je usledilo, Srbija je omogućila da Anđela dobije terapiju čija je godišnja vrednost, prema ranijim navodima porodice, oko 570.000 evra. Anđela otada svakodnevno prima lek, a danas se pojavljuju i prvi znaci boljitka.

Prete mi silovanjem jer javno pričam o ogromnoj Vučićevoj pomoći

Petrovićeva kaže da je prethodnih dana bila izložena brojnim uvredama i pretnjama zbog toga što je javno govorila o pomoći koju je njena ćerka dobila od države.

- Govorili su mi da sam prodala dete i pitali koliko sam naplatila svoju priču. Dobijala sam čak i poruke u kojima su mi upućivane jezive pretnje i poruke sa sadržajem: "Ćacika, tražiš da budeš silovana!" Ali one su za mene nebitne. Ne obazirem se na njih i ne bojim se nikoga - kaže Petrovićeva i naglašava da ništa od toga neće promeniti njen stav niti njenu zahvalnost zbog toga što je Anđela dobila terapiju.

Milijana Petrović na skupu u Areni Foto: Ilija Ilić

- Moja istina je jednostavna - ja sam majka koja se borila za svoje dete. Moje dete je dobilo lek od države čim sam joj se obratila. Danas je Anđela jedina u Srbiji koja prima tu terapiju, ali ja svakodnevno molim boga da bude i poslednja i da nijedno drugo dete ne mora da prolazi kroz ono kroz šta smo mi prošle. Ako je za osudu to što sam zahvalna Aleksandru Vučiću i državi, onda neka me osuđuju. Moja poruka onima koji mi prete jeste jednostavna - pretite i dalje, ja se nikoga ne bojim. Moj fokus su moje dete i borba za njen život. U mojoj kući je prvo dete, a onda Aleksandar Vučić.

Palim sveću u crkvi za Vučićevo zdravlje

Petrovićeva kaže da i dan-danas u crkvi pali sveću za svoje zdravlje i zdravlje ostale dece ovog sveta, a i da jednu nameni za zdravlje Aleksandra Vučića.