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Dete (13) iz Banjaluke prevezeno je helikopterom na lečenje u Beograd.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prevezli su bolesno trinaestogodišnje dete na lečenje iz Banjaluke u Beograd.

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Foto: MUP Republike Srpske

Pacijent je prevezen iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj.

Kurir/Informer

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