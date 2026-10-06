Pacijent je prevezen iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske
Društvo
Dete iz Banjaluke helikopterom hitno transportovano u Beograd: Smešteno na lečenje
- Trinaestogodišnje dete iz Banjaluke helikopterom je prevezeno na lečenje u Beograd.
- Pacijent je iz UKC Republike Srpske smešten u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj.
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Dete (13) iz Banjaluke prevezeno je helikopterom na lečenje u Beograd.
Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prevezli su bolesno trinaestogodišnje dete na lečenje iz Banjaluke u Beograd.
Foto: MUP Republike Srpske
Pacijent je prevezen iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj.
Kurir/Informer
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