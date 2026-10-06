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Sezona pripreme zimnice uveliko je počela, a domaćice i domaćini već uveliko računaju koliko će ih ove godine koštati omiljene zimničke đakonije. Ajvar je, kao i svake jeseni, među prvim na listi, a oni koji žele da uštede vreme sve češće se odlučuju za već pečenu i očišćenu papriku, spremnu za prženje ili zamrzavanje.

Cena takve paprike kod domaćih proizvođača najčešće se kreće oko 400 dinara po kilogramu, dok se na oglasima mogu pronaći i ponude po višoj ceni.

Tako se, na primer, trenutno oglašava očišćena paprika spremna za ajvar po ceni od 550 dinara za kilogram, uz dostupnu količinu od oko 50 kilograma.

Za one koji žele da prođu jeftinije, opcija je kupovina sirove paprike i priprema kod kuće. Sveža crvena paprika, najčešće roga, tokom sezone na pijacama i u marketima može da se nađe po cenama od oko 100 do 250 dinara za kilogram, u zavisnosti od mesta prodaje, kvaliteta i trenutne ponude.

Očišćena paprika za ajvar od 400 dinara po kilogramu Foto: Printscreen/ Facebook/ prva leskovačka online pijaca

Ipak, razlika u ceni nije jedini faktor koji kupci uzimaju u obzir. Kod već pečene i očišćene paprike u cenu ulazi i posao koji bi inače domaćine čekao kod kuće, pranje, pečenje, potapanje, ljuštenje i čišćenje paprike, a potom i pakovanje.

Upravo zato mnogi koji nemaju dovoljno vremena za višesatnu pripremu zimnice biraju gotovu papriku, posebno kada se ajvar sprema u većim količinama.