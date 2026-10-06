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Centar za neonatologiju Klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobio je danas novi mobilni rendgen aparat, koji će omogućiti bržu i bezbedniju dijagnostiku prevremeno rođenih i beba sa zdravstvenim tegobama.

Aparat, vredan 12 miliona dinara, obezbeđen je zajedničkim doprinosom kompanija i brojnih građana koji redovno podržavaju rad UNICEF-a, a polovinu potrebnog novca donirala je OTP Banka.

Mobilni rendgen omogućava da se snimanje obavi direktno uz krevetac ili inkubator, bez premeštanja bebe. Za prevremeno rođene i bolesne bebe, kod kojih svako pomeranje može predstavljati dodatni rizik, to znači bezbedniju i bržu dijagnostiku, pravovremeno donošenje odluka o lečenju i efikasnije praćenje zdravstvenog stanja.

U partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije godinama radi na jačanju neonatalne zdravstvene zaštite kroz nabavku savremene opreme, primenu međunarodnih standarda i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika. Gotovo 150 stručnjaka koji rade u jedinicama neonatalne intenzivne nege i porodilištima prošlo je obuke za podršku razvojnoj nezi usmerenoj na porodicu i dojenju. Posebna pažnja usmerena je na integrisanje razvojne nege u svakodnevnu kliničku praksu i uključivanje roditelja u negu novorođenčadi, kroz kontakt koža na kožu i boravak u intenzivnoj nezi uz svoje dete. Napredak je vidljiv i u smanjenju smrtnosti novorođenčadi – sa 4,63 na 1.000 živorođenih u 2010. godini na 2,91 u 2025. godini.

Prof. dr Slobodan Milisavljević, v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, istakao je značaj dugogodišnjeg partnerstva sa UNICEF-om, koje je omogućilo donacije najsavremenije opreme i direktno doprinelo kvalitetnijem i bezbednijem lečenju najmlađih pacijenata.

„Univerzitetski klinički centar Kragujevac zbrinjava prevremeno rođene i bolesne bebe iz cele centralne i zapadne Srbije, zbog čega je savremena oprema za nas od izuzetnog značaja. Mobilni rendgen omogućiće našim lekarima da dijagnostiku obave brzo i bezbedno, direktno uz krevet deteta, bez rizika koji nosi premeštanje najosetljivijih pacijenata. Zahvaljujem UNICEF-u, OTP banci, kompanijama i svim građanima koji su prepoznali potrebe naše bolnice. Ovakva partnerstva pokazuju da zajedničkim snagama možemo da jačamo zdravstveni sistem i obezbedimo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svakom detetu“, rekao je Milisavljević.

Foto: UNICEF/Srbija/2026/Pančić

Zorana Aleksić, članica Izvršnog odbora OTP banke za poslovanje sa stanovništvom, naglasila je da banka podršku zdravlju najmlađih vidi kao dugoročnu odgovornost prema zajednicama u kojima posluje.

„Verujemo da dugoročnu odgovornost prema zajednici pokazujemo kroz partnerstva koja odgovaraju na stvarne potrebe porodica i zdravstvenog sistema. Zato sa UNICEF-om podržavamo inicijative koje donose konkretnu i trajnu korist zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim radnicima i porodicama. Nakon donacije vozila za patronažnu službu u Pirotu i dva inkubatora za KBC Zemun, danas Kliničkom centru Kragujevac predajemo mobilni rendgen aparat koji će omogućiti bržu i bezbedniju dijagnostiku prevremeno rođenih i zdravstveno ugroženih beba.Važno nam je da ulažemo u opremu koja će biti u svakodnevnoj upotrebi i najmlađim pacijentima pružiti pravovremenu i kvalitetnu negu. Verujemo da se stvarne promene grade kroz konkretne korake koji danas unapređuju zdravstvenu zaštitu dece, a dugoročno jačaju podršku porodicama i zajednici u celini“, izjavila je Aleksić.

Primopredaji je prisustvovala i Ljubica Mijailović, mama bliznakinja Petre i Jovane, koje su rođene u 30. nedelji trudnoće u Kragujevcu. Jovana je na rođenju imala 1.340 grama, a Petra svega 960 grama. Od dolaska na svet, obe devojčice borile su se za život uz podršku lekara i osoblja Centra za neonatologiju, kao i svojih roditelja.

„Moje devojčice i ja smo od prvog trenutka bile u sigurnim rukama. Stručnost lekara, odnos koji svi imaju prema nama roditeljima, pruža, u tim trenucima neprocenjivo važan osećaj mira. Drago mi je da dobijaju i modernu opremu za rad, te sam sigurna da će se uz bolje uslove za rad, učiniti da svaka borba koja se ovde vodi bude uspešna“, izjavila je mama Ljubica. Petra i Jovana danas imaju dve i po godine, idu u vrtić gde se igraju sa svojim vršnjacima.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Kristina de Brojn zahvalila je partnerima, kompanijama i građanima čije su donacije omogućile nabavku aparata i istakla značaj daljeg ulaganja u neonatalnu zdravstvenu zaštitu.

„Drago mi je što je jedna od mojih prvih terenskih poseta kao direktorke UNICEF-a u Srbiji upravo Centru za neonatologiju u Kragujevcu. Ovde se svakodnevno vidi koliko su stručnost zdravstvenih radnika, savremena oprema, kao i prisustvo roditelja i kontakt sa detetom – uključujući i period kada je dete na intenzivnoj nezi – važni za život i zdravlje prevremeno rođenih i bolesnih beba. Srbija je ostvarila značajan napredak u smanjenju smrtnosti i unapređenju razvojnih ishoda novorođenčadi i važno je da nastavimo da ulažemo u kvalitet neonatalne zdravstvene zaštite širom zemlje. Ovaj mobilni rendgen je dobar primer koliko možemo da postignemo kada se udružimo. Zahvalna sam OTP banci, kompanijama koje podržavaju UNICEF i svim građanima koji su svojim donacijama pomogli da ova oprema stigne tamo gde je najpotrebnija – do beba i zdravstvenih radnika koji o njima brinu“, izjavila je de Brojn.

Primopredaji su prisustvovali i Branislav Živanović i Danica Tešović iz kompanije Danieli Systec Engineering, koja je svojim doprinosom pomogla prikupljanje sredstava za nabavku rendgen aparata.

Donacija je realizovana u okviru strateškog partnerstva UNICEF-a i OTP banke, usmerenog na jačanje zdravstvenog sistema kako bi svaka prevremeno rođena beba u Srbiji dobila pravovremenu podršku i kvalitetnu negu, bez obzira na mesto rođenja.

UNICEF, uz podršku Ministarstva zdravlja i u partnerstvu sa kompanijama i građanima, nastavlja da doprinosi unapređenju zdravstvene zaštite majki i dece širom Srbije kako bi svako dete imalo najbolji mogući početak života. Od 2018. godine UNICEF je u unapređenje neonatalne zdravstvene zaštite u Srbiji uložio više od milion evra, od čega oko 400.000 evra u Centar za neonatologiju u Kragujevcu.