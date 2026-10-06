UNICEF i OTP banka obezbedili mobilni rendgen aparat za Centar za neonatologiju UKC Kragujevac
Centar za neonatologiju Klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobio je danas novi mobilni rendgen aparat, koji će omogućiti bržu i bezbedniju dijagnostiku prevremeno rođenih i beba sa zdravstvenim tegobama.
Aparat, vredan 12 miliona dinara, obezbeđen je zajedničkim doprinosom kompanija i brojnih građana koji redovno podržavaju rad UNICEF-a, a polovinu potrebnog novca donirala je OTP Banka.
Mobilni rendgen omogućava da se snimanje obavi direktno uz krevetac ili inkubator, bez premeštanja bebe. Za prevremeno rođene i bolesne bebe, kod kojih svako pomeranje može predstavljati dodatni rizik, to znači bezbedniju i bržu dijagnostiku, pravovremeno donošenje odluka o lečenju i efikasnije praćenje zdravstvenog stanja.
U partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije godinama radi na jačanju neonatalne zdravstvene zaštite kroz nabavku savremene opreme, primenu međunarodnih standarda i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika. Gotovo 150 stručnjaka koji rade u jedinicama neonatalne intenzivne nege i porodilištima prošlo je obuke za podršku razvojnoj nezi usmerenoj na porodicu i dojenju. Posebna pažnja usmerena je na integrisanje razvojne nege u svakodnevnu kliničku praksu i uključivanje roditelja u negu novorođenčadi, kroz kontakt koža na kožu i boravak u intenzivnoj nezi uz svoje dete. Napredak je vidljiv i u smanjenju smrtnosti novorođenčadi – sa 4,63 na 1.000 živorođenih u 2010. godini na 2,91 u 2025. godini.
Prof. dr Slobodan Milisavljević, v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, istakao je značaj dugogodišnjeg partnerstva sa UNICEF-om, koje je omogućilo donacije najsavremenije opreme i direktno doprinelo kvalitetnijem i bezbednijem lečenju najmlađih pacijenata.
„Univerzitetski klinički centar Kragujevac zbrinjava prevremeno rođene i bolesne bebe iz cele centralne i zapadne Srbije, zbog čega je savremena oprema za nas od izuzetnog značaja. Mobilni rendgen omogućiće našim lekarima da dijagnostiku obave brzo i bezbedno, direktno uz krevet deteta, bez rizika koji nosi premeštanje najosetljivijih pacijenata. Zahvaljujem UNICEF-u, OTP banci, kompanijama i svim građanima koji su prepoznali potrebe naše bolnice. Ovakva partnerstva pokazuju da zajedničkim snagama možemo da jačamo zdravstveni sistem i obezbedimo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svakom detetu“, rekao je Milisavljević.
Zorana Aleksić, članica Izvršnog odbora OTP banke za poslovanje sa stanovništvom, naglasila je da banka podršku zdravlju najmlađih vidi kao dugoročnu odgovornost prema zajednicama u kojima posluje.
„Verujemo da dugoročnu odgovornost prema zajednici pokazujemo kroz partnerstva koja odgovaraju na stvarne potrebe porodica i zdravstvenog sistema. Zato sa UNICEF-om podržavamo inicijative koje donose konkretnu i trajnu korist zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim radnicima i porodicama. Nakon donacije vozila za patronažnu službu u Pirotu i dva inkubatora za KBC Zemun, danas Kliničkom centru Kragujevac predajemo mobilni rendgen aparat koji će omogućiti bržu i bezbedniju dijagnostiku prevremeno rođenih i zdravstveno ugroženih beba.Važno nam je da ulažemo u opremu koja će biti u svakodnevnoj upotrebi i najmlađim pacijentima pružiti pravovremenu i kvalitetnu negu. Verujemo da se stvarne promene grade kroz konkretne korake koji danas unapređuju zdravstvenu zaštitu dece, a dugoročno jačaju podršku porodicama i zajednici u celini“, izjavila je Aleksić.
Primopredaji je prisustvovala i Ljubica Mijailović, mama bliznakinja Petre i Jovane, koje su rođene u 30. nedelji trudnoće u Kragujevcu. Jovana je na rođenju imala 1.340 grama, a Petra svega 960 grama. Od dolaska na svet, obe devojčice borile su se za život uz podršku lekara i osoblja Centra za neonatologiju, kao i svojih roditelja.
„Moje devojčice i ja smo od prvog trenutka bile u sigurnim rukama. Stručnost lekara, odnos koji svi imaju prema nama roditeljima, pruža, u tim trenucima neprocenjivo važan osećaj mira. Drago mi je da dobijaju i modernu opremu za rad, te sam sigurna da će se uz bolje uslove za rad, učiniti da svaka borba koja se ovde vodi bude uspešna“, izjavila je mama Ljubica. Petra i Jovana danas imaju dve i po godine, idu u vrtić gde se igraju sa svojim vršnjacima.
Direktorka UNICEF-a u Srbiji Kristina de Brojn zahvalila je partnerima, kompanijama i građanima čije su donacije omogućile nabavku aparata i istakla značaj daljeg ulaganja u neonatalnu zdravstvenu zaštitu.
„Drago mi je što je jedna od mojih prvih terenskih poseta kao direktorke UNICEF-a u Srbiji upravo Centru za neonatologiju u Kragujevcu. Ovde se svakodnevno vidi koliko su stručnost zdravstvenih radnika, savremena oprema, kao i prisustvo roditelja i kontakt sa detetom – uključujući i period kada je dete na intenzivnoj nezi – važni za život i zdravlje prevremeno rođenih i bolesnih beba. Srbija je ostvarila značajan napredak u smanjenju smrtnosti i unapređenju razvojnih ishoda novorođenčadi i važno je da nastavimo da ulažemo u kvalitet neonatalne zdravstvene zaštite širom zemlje. Ovaj mobilni rendgen je dobar primer koliko možemo da postignemo kada se udružimo. Zahvalna sam OTP banci, kompanijama koje podržavaju UNICEF i svim građanima koji su svojim donacijama pomogli da ova oprema stigne tamo gde je najpotrebnija – do beba i zdravstvenih radnika koji o njima brinu“, izjavila je de Brojn.
Primopredaji su prisustvovali i Branislav Živanović i Danica Tešović iz kompanije Danieli Systec Engineering, koja je svojim doprinosom pomogla prikupljanje sredstava za nabavku rendgen aparata.
Donacija je realizovana u okviru strateškog partnerstva UNICEF-a i OTP banke, usmerenog na jačanje zdravstvenog sistema kako bi svaka prevremeno rođena beba u Srbiji dobila pravovremenu podršku i kvalitetnu negu, bez obzira na mesto rođenja.
UNICEF, uz podršku Ministarstva zdravlja i u partnerstvu sa kompanijama i građanima, nastavlja da doprinosi unapređenju zdravstvene zaštite majki i dece širom Srbije kako bi svako dete imalo najbolji mogući početak života. Od 2018. godine UNICEF je u unapređenje neonatalne zdravstvene zaštite u Srbiji uložio više od milion evra, od čega oko 400.000 evra u Centar za neonatologiju u Kragujevcu.
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