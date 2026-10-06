Torlak i Ministarstvo: U Srbiji se ne nabavlja sporna bugarska BCG vakcina!
- Torlak i Ministarstvo zdravlja saopštili su da se u Srbiji ne nabavlja bugarska BCG vakcina, već da je snabdevanje stabilno preko danskog proizvođača AJ Vaccines A/S.
- Navode da se time obezbeđuju kontinuitet i sigurnost imunizacije, a poslednji uvoz bugarske vakcine proizvođača BulBio bio je 2024. godine.
Institut „Torlak“ i Ministarstvo zdravlja saopštili su da se u Srbiji ne nabavlja beseže (BCG) vakcina bugarskog proizvođača čija je primena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Federaciji BiH zbog prijavljenih neželjenih reakcija i pokrenute istrage. Snabdevanje za potrebe imunizacije u našoj zemlji je stabilno i odvija se preko renomiranog danskog proizvođača „AJ Vaccines A/S“.
- Reč je o proizvođaču sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji beseže vakcine, čiji se proizvod koristi u brojnim evropskim zemljama - navodi se u saopštenju "Torlaka".
Takođe, naglašava se da se na taj način obezbeđuju kontinuitet i sigurnost snabdevanja beseže vakcinom za potrebe programa imunizacije u Srbiji.
- Beseže vakcina kompanije "BulBio" iz Bugarske se ne nabavlja, a poslednji uvoz vakcine tog proizvođača realizovan je 2024. godine.
Odluka o privremenoj obustavi premene bugarske vakcine u Federaciji BiH i Hrvatskoj je, kako navode tamošnje nadležene institucije, doneta preventivno u cilju dalje istrage i provere prijavljenih reakcija posle imunizacije.
Kurir/RTS