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Nakon obustave priemen u FBiH i Hrvatskoj

Nakon obustave priemen u FBiH i Hrvatskoj

Vakcina je zasad registrovana samo za lečenje melanoma, uključujući i metastatski oblik

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Institut „Torlak“ i Ministarstvo zdravlja saopštili su da se u Srbiji ne nabavlja beseže (BCG) vakcina bugarskog proizvođača čija je primena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Federaciji BiH zbog prijavljenih neželjenih reakcija i pokrenute istrage. Snabdevanje za potrebe imunizacije u našoj zemlji je stabilno i odvija se preko renomiranog danskog proizvođača „AJ Vaccines A/S“.

- Reč je o proizvođaču sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji beseže vakcine, čiji se proizvod koristi u brojnim evropskim zemljama - navodi se u saopštenju "Torlaka".

Takođe, naglašava se da se na taj način obezbeđuju kontinuitet i sigurnost snabdevanja beseže vakcinom za potrebe programa imunizacije u Srbiji.

- Beseže vakcina kompanije "BulBio" iz Bugarske se ne nabavlja, a poslednji uvoz vakcine tog proizvođača realizovan je 2024. godine.

Odluka o privremenoj obustavi premene bugarske vakcine u Federaciji BiH i Hrvatskoj je, kako navode tamošnje nadležene institucije, doneta preventivno u cilju dalje istrage i provere prijavljenih reakcija posle imunizacije.