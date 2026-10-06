AKO MISLITE DA JE "PA" PARAĆIN - GRDNO SE VARATE! Otkrivamo sve tajne registarskih tablica u Srbiji, kompletan spisak od A do Š!
- PA nije Paraćin, već Pančevo, dok su PN za Paraćin, PO za Požarevac, PŽ za Požegu i PP za Prijepolje.
- U članku je objavljen kompletan spisak registarskih oznaka u Srbiji, od BO do ŠI, uz pripadajuća mesta.
- Navodi se i da je Koceljeva najmanje mesto sa tablicama, a Preševo najveće bez sopstvene oznake.
Kao mali mnogi su voleli da pogađaju oznake na registarskim tablicama, bila je to prava igra reči, a onda i kasnije - kada su odrasli. Međutim, i dan-danas mnoge bune oznake na tablicama, a neki od primera su PA, PN, PŽ, PO i PP.
Mnogi u dugim vožnjama po putevima Srbije skraćuju vreme tako što pogađaju iza kojih slova se krije koje mesto.
I dan-danas tako mnogi misle za registarsku oznaku "PA" da označava Paraćin, i oni se grdno varaju. Ova oznaka predstavlja Pančevo, dok je "PN" oznaka za Paraćin.
Takođe, mnogi misle da se Požega označava na registarskim tablicama sa PO, međutim PO je registarska oznaka za Požarevac, a za Požegu je — "PŽ". Dalje, zabuna nastaje i kod oznaka "PP". Mnogi će izvrteti silne gradove dok ne pogode da je reč o Prijepolju. Imamo i PK, to je oznaka za Prokuplje.
U nastavku pogledajte Spisak registarskih oznaka i kom gradu pripadaju
- BO - Bor
- BP - Bačka Palanka
- BT - Bačka Topola
- BU - Bujanovac
- BĆ - Bogatić
- BČ - Bečej
- DE - Despotovac
- GM - Gornji Milanovac
- IC - Ivanjica
- IN - Inđija
- JA - Jagodina
- KA - Kanjiža
- KC - Koceljeva
- KG - Kragujevac
- KI - Kikinda
- KL - Kladovo
- KO - Kovin
- KU - Kula
- KV - Kraljevo
- KŠ - Kruševac
- KŽ - Knjaževac
- LB - Lebane
- LE - Leskovac
- LO - Loznica
- LU - Lučani
- NG - Negotin
- NI - Niš
- NP - Novi Pazar
- NS - Novi Sad
- NV - Nova Varoš
- PA - Pančevo
- PB - Priboj
- PI - Pirot
- PK - Prokuplje
- PN - Paraćin
- PO - Požarevac
- PP - Prijepolje
- PT - Petrovac
- PŽ - Požega
- RA - Raška
- RU - Ruma
- SA - Senta
- SC - Surdulica
- SD - Smederevo
- SJ - Sjenica
- SM - Sremska Mitrovica
- SO - Sombor
- SP - Smederevska Palanka
- ST - Stara Pazova
- SU - Subotica
- SV - Svilajnac
- TO - Topola
- TS - Trstenik
- TT - Tutin
- UB - Ub
- UE - Užice
- VA - Valjevo
- VB - Vrnjačka Banja
- VL - Vlasotince
- VP - Velika Plana
- VR - Vranje
- VS - Vrbas
- VŠ - Vršac
- ZA - Zaječar
- ZR - Zrenjanin
- ĆU - Ćuprija
- ČA - Čačak
- ŠA - Šabac
- ŠI - Šid
Podsetimo, najmanje mesto koje ima registarsku oznaku je Koceljeva od 11.148 stanovnika.
Najveće mesto bez tablice Preševo. To se dogodilo nakon što je Kula sa 35.592 stanovnika "skinuta" s trona. Donedavno "prvo mesto" Kula je izgubila kao najveća opština u Srbiji koja nije imala svoju jedinstvenu oznaku na automobilima. Dobivši oznaku "KU", ova opština je i zvanično skinuta sa trona.
Sada titulu najvećeg mesta u Srbiji bez sopstvenih tablica zvanično nosi Preševo, koje broji oko 33.449 stanovnika. Umesto oznake svog grada stanovnici Preševa nose oznaku Vranja — "VR".
Kurir.rs/Blic