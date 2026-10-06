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Kao mali mnogi su voleli da pogađaju oznake na registarskim tablicama, bila je to prava igra reči, a onda i kasnije - kada su odrasli. Međutim, i dan-danas mnoge bune oznake na tablicama, a neki od primera su PA, PN, PŽ, PO i PP.

Mnogi u dugim vožnjama po putevima Srbije skraćuju vreme tako što pogađaju iza kojih slova se krije koje mesto.

I dan-danas tako mnogi misle za registarsku oznaku "PA" da označava Paraćin, i oni se grdno varaju. Ova oznaka predstavlja Pančevo, dok je "PN" oznaka za Paraćin.

Takođe, mnogi misle da se Požega označava na registarskim tablicama sa PO, međutim PO je registarska oznaka za Požarevac, a za Požegu je — "PŽ". Dalje, zabuna nastaje i kod oznaka "PP". Mnogi će izvrteti silne gradove dok ne pogode da je reč o Prijepolju. Imamo i PK, to je oznaka za Prokuplje.

U nastavku pogledajte Spisak registarskih oznaka i kom gradu pripadaju

BO - Bor

BP - Bačka Palanka

BT - Bačka Topola

BU - Bujanovac

BĆ - Bogatić

BČ - Bečej

DE - Despotovac

GM - Gornji Milanovac

IC - Ivanjica

IN - Inđija

JA - Jagodina

KA - Kanjiža

KC - Koceljeva

KG - Kragujevac

KI - Kikinda

KL - Kladovo

KO - Kovin

KU - Kula

KV - Kraljevo

KŠ - Kruševac

KŽ - Knjaževac

LB - Lebane

LE - Leskovac

LO - Loznica

LU - Lučani

NG - Negotin

NI - Niš

NP - Novi Pazar

NS - Novi Sad

NV - Nova Varoš

PA - Pančevo

PB - Priboj

PI - Pirot

PK - Prokuplje

PN - Paraćin

PO - Požarevac

PP - Prijepolje

PT - Petrovac

PŽ - Požega

RA - Raška

RU - Ruma

SA - Senta

SC - Surdulica

SD - Smederevo

SJ - Sjenica

SM - Sremska Mitrovica

SO - Sombor

SP - Smederevska Palanka

ST - Stara Pazova

SU - Subotica

SV - Svilajnac

TO - Topola

TS - Trstenik

TT - Tutin

UB - Ub

UE - Užice

VA - Valjevo

VB - Vrnjačka Banja

VL - Vlasotince

VP - Velika Plana

VR - Vranje

VS - Vrbas

VŠ - Vršac

ZA - Zaječar

ZR - Zrenjanin

ĆU - Ćuprija

ČA - Čačak

ŠA - Šabac

ŠI - Šid

Podsetimo, najmanje mesto koje ima registarsku oznaku je Koceljeva od 11.148 stanovnika.

Najveće mesto bez tablice Preševo. To se dogodilo nakon što je Kula sa 35.592 stanovnika "skinuta" s trona. Donedavno "prvo mesto" Kula je izgubila kao najveća opština u Srbiji koja nije imala svoju jedinstvenu oznaku na automobilima. Dobivši oznaku "KU", ova opština je i zvanično skinuta sa trona.

Sada titulu najvećeg mesta u Srbiji bez sopstvenih tablica zvanično nosi Preševo, koje broji oko 33.449 stanovnika. Umesto oznake svog grada stanovnici Preševa nose oznaku Vranja — "VR".