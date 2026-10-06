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Oktobar donosi prave meteorološke zaokrete i neobične temperaturne skokove. Građane Srbije očekuje pravi vremenski rolerkoster, jer se u samo nekoliko dana očekuje raspon od jutarnjih nula i prizemnog mraza, sve do pravih letnjih vrućina, a zatim nagli preokret praćen kišom, pljuskovima i osetnim padom temperature.

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u sredu, 7. oktobra, ujutru će biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, dok će vetar biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će u sredu biti od 0 do 10 stepeni, a najviša dnevna će biti od 24 do 28 stepeni.

Zbog jutarnjih vremenskih prilika, aktiviran je i "žuti" meteoalarm zbog prizemnog mraza u većem delu Srbije, dok je ostatak zemlje u zelenoj zoni.

Regioni pod "žutim" meteoalarmom : Šumadija, Pomoravlje, istočna, jugoistočna i jugozapadna Srbija.

: Šumadija, Pomoravlje, istočna, jugoistočna i jugozapadna Srbija. Potencijalni rizici i uticaj: "Žuti" meteoalarm ukazuje na opasnost od šteta u poljoprivredi, gde su posebno ugrožene povrtarske, vinogradarske i voćarske kulture. Takođe, ovakvi vremenski uslovi mogu biti nepovoljni za hronične bolesnike, meteoropate i lica pod medicinskom terapijom.

Foto: Printscreen RHMZ

Osetno toplije uz jačanje vetra u košavskom području

U četvrtak će se zadržati toplo vreme, ali uz postepeno povećanje oblačnosti kako dan bude odmicao. Vetar će biti slab i umeren, ali na jugu Banata i u planinskim predelima na jugu i jugozapadu povremeno i jak, južni, jugoistočni i jugozapadni.

U četvrtak će najniža temperatura biti od 4 do 14 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 24 do 30 stepeni. Ovo će ujedno biti i najtopliji dan u sedmici, koji nam donosi prave letnje vrednosti usred jeseni.

U petak, 9. oktobra, dolazi do potpunog preokreta vremenskih prilika i osetnog zahlađenja. Vreme će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, uz pojačan zapadni i severozapadni vetar. Prognozira se lokalno veća količina padavina, gde će u periodu do 3 sata pasti 10 i više litara kiše po kvadratnom metru.

U petak će najniža temperatura biti od 12 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 17 stepeni na severu i severozapadu do 25 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. Osveženje sa kišom prekinuće kratkotrajni letnji talas i doneti znatno hladnije strujanje sa severozapada.

Foto: Printscreen

Sveže i oblačno vreme uz povremene pljuskove u svim krajevima

U subotu, 10. oktobra, očekuje nas oblačno i znatno svežije vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren vetar iz severnog i severozapadnog pravca. I tokom subote se mestimično očekuje količina padavina od 10 i više litara kiše po kvadratnom metru za period do 3 sata.

U subotu će najniža temperatura biti od 9 do 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura će biti od 17 do 21 stepen.

U nedelju će se zadržati pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom. Međutim, u nedelju posle podne na severu i zapadu zemlje, a u toku večeri i noći i u ostalim krajevima, dolazi do postepenog prestanka padavina i razvedravanja.

U nedelju će temperatura i dalje zadržati jesenski karakter, ali se od narednih dana očekuje stabilizacija prilika. Početkom naredne sedmice prognozira se malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme.