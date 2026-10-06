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U bajinobaštanskom selu Bačevci, u zaseoku Strmovo, izbio je veliki šumski požar koji je do sada zahvatio više od 20 hektara šume. Na gašenju je angažovano oko 20 vatrogasaca sa sedam vozila iz Bajine Bašte, Užica i Mokre Gore.

Prema prvim informacijama požar je izbio na nepristupačnom terenu, a jak vetar dodatno otežava intervenciju, a vatra se širi u svim pravcima. Postoji opasnost da požar ugrozi kuće i druge stambene objekte, kao i pomoćne objekte i štale.