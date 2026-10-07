Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Građani su za podatke iz katastra ranije plaćali između 1.000 i 6.000 dinara, a sada "Ličnu kartu Vaše nepokretnosti" mogu da dobiju potpuno besplatno i odmah, bez zakazivanja.

Od 17. septembra do danas izdato je oko 18.000 ovih dokumenata, čime je, prema proceni Republičkog geodetskog zavoda, građanima ušteđeno najmanje 180.000 evra, saopštio je v. d. direktora RGZ Dalibor Babić.

- U zavisnosti od potrebne usluge, građani su za pribavljanje podataka iz evidencije katastra plaćali od 1.000 do 6.000 dinara. Od 17. septembra, "Ličnu kartu Vaše nepokretnosti" mogu da dobiju potpuno besplatno i odmah, na šalterima katastra širom Srbije, bez zakazivanja. Do danas smo izdali oko 18.000 ovih dokumenata - navodi se u saopštenju i dodaje:

Lična karta Vaše nepokretnosti Foto: RGZ