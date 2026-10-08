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Vozače u Srbiji od 1. novembra očekuje nova sezona zimskih uslova, a sa njom i obaveza koja se odnosi na zimsku opremu. Ipak, zimske gume nisu obavezne baš svakog dana, odlučujući faktor su stanje kolovoza i vremenski uslovi.

Prema važećim pravilima, od 1. novembra do 1. aprila, kada se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozila moraju biti opremljena zimskim pneumaticima na sva četiri točka.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja ranije su podsećali vozače da, ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice, zimske gume nisu obavezne, ali da vozilo treba pripremiti na vreme za moguće pogoršanje vremenskih uslova.

Važno je i da dubina gazećeg sloja zimskih pneumatika bude najmanje četiri milimetra. Stručnjaci preporučuju da se gume zamene i pre nego što dostignu ovu granicu, posebno ukoliko su istrošene, oštećene ili stare.

Pneumatike starije od pet godina trebalo bi detaljno kontrolisati najmanje jednom godišnje, a najpraktičnije je da se pregled obavi prilikom sezonske zamene guma.

Lanci takođe deo zimske opreme

U periodu od 1. novembra do 1. aprila, van naseljenih mesta, vozači su dužni da u vozilu imaju lance za sneg ili druga sredstva za povećanje prianjanja.

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Kada se na kolovozu nalazi sneg, lanci se postavljaju na pogonske točkove, i to na deonicama na kojima je njihova upotreba označena saobraćajnim znakom.

To se najčešće odnosi na planinske puteve, uspone, mostove i druge deonice na kojima postoji povećana opasnost od leda i proklizavanja.

U naseljenim mestima lanci nisu obavezni, dok je za autobuse i teretna vozila deo zimske opreme i lopata.

Zašto su zimske gume važne?

Razlika između letnjih i zimskih pneumatika posebno dolazi do izražaja kada temperatura padne ispod sedam stepeni Celzijusa.

Letnje gume na niskim temperaturama gube deo svojstava koja omogućavaju dobro prianjanje za podlogu, dok su zimski pneumatici napravljeni od smeše koja bolje zadržava elastičnost na hladnoći.

Zimske gume imaju i drugačiju, dublju šaru, čiji kanali omogućavaju bolje prianjanje na snegu i pomažu pri izbacivanju snega i vode.

Zbog toga zimski pneumatici mogu biti bolji izbor čak i kada je kolovoz suv, ali su temperature niske.

Kazne mogu biti veoma visoke

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vozači koji ne poseduju ili ne koriste zimsku opremu u situacijama kada je ona obavezna rizikuju novčanu kaznu, a vozilo se u takvim uslovima smatra tehnički neispravnim.

Kazne se kreću od 10.000 do 800.000 dinara, u zavisnosti od toga ko je počinilac prekršaja.

Za fizička lica predviđene su kazne od 10.000 do 20.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, dok se za pravna lica kazne kreću od 100.000 do 800.000 dinara.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja apeluju na vozače da na vreme pripreme automobile za zimske uslove, prilagode brzinu stanju puta, drže bezbedno odstojanje i dodatno budu oprezni kada su kolovozi klizavi.

Cene zimskih guma

Pred početak sezone zimskih guma, vozače očekuje trošak od nekoliko desetina hiljada dinara za komplet od četiri pneumatika.

Za dimenziju 195/65 R15, cena jedne gume kreće se oko 6.300 do 12.500 dinara, dok se za 205/55 R16 plaća približno 5.900 do 12.700 dinara po komadu.

Kod većih dimenzija, poput 225/45 R17, cena može da bude od oko 12.000 do čak 30.000 dinara po gumi.