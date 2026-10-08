Društvo
Potpuna obustava saobraćaja na deonici Sedlari – Debelo brdo – Rogačica: Objavljen i alternativni putni pravac
- Na deonici Sedlari – Debelo brdo – Rogačica saobraćaj će biti obustavljen 9. i 10, kao i 12. i 14. oktobra, od 7 do 19 časova, zbog asfaltiranja.
- Alternativni pravac vodi preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovog kamena, Gračanice i Ljubovije do Rogačice.
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Na deonici Sedlari – Debelo brdo – Rogačica će od 9. do 10. i od 12. do 14. oktobra od 7 do 19 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj.
Alternativni putni pravac je preko Valjeva - Osečine - Zavlake - Krupnja - Mačkovog kamena - Gračanice - Ljubovije - Rogačice, saopšteno je iz Puteva Srbije.
Saobraćaj je obustavljen zbog radova na asfaltiranju puteva.
Van navedenog perioda obustave, saobraćaj će se odvijati normalno.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Iz Puteva Srbije navode da nema zadržavanja na vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Srbije.
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