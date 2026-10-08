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Na deonici Sedlari – Debelo brdo – Rogačica će od 9. do 10. i od 12. do 14. oktobra od 7 do 19 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj.

Alternativni putni pravac je preko Valjeva - Osečine - Zavlake - Krupnja - Mačkovog kamena - Gračanice - Ljubovije - Rogačice, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Saobraćaj je obustavljen zbog radova na asfaltiranju puteva.

Van navedenog perioda obustave, saobraćaj će se odvijati normalno.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.