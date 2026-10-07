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Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja Dana Treće brigade kopnene vojske u kasarni „Knjaz Mihailo“ u Nišu.

Čestitajući pripadnicima Treće brigade Dan jedinice, ministar Gašić podsetio je prisutne da se današnji praznik obeležava u kasarni koja nosi ime jednog od najznamenitijih srpskih vladara.

- Današnji dan vraća nas na početak borbenog puta jedinice čije tradicije nastavlja ova brigada. Vraća nas na dan kada je rođeno jedno legendarno ime, jedinstveno u našoj vojnoj istoriji. Sedmog oktobra 1912. godine, Drugi pešadijski puk „Knjaz Mihailo“ krenuo je u Prvi balkanski rat. Ta jedinica junaštvom proslavljena u najljućim bitkama za slobodu Srbije zaslužila je ime - Gvozdeni puk. To ime ulivalo je strah u kosti neprijatelju, a ponos u srce svakog srpskog vojnika. To ime živi i danas u vama i sa vama - rekao je ministar odbrane.

1/6 Vidi galeriju Obeležen Dan Treće brigade kopnene vojske Foto: Ministarstvo odbrane

Govoreći o istorijskom nasleđu Treće brigade, ministar Gašić istakao je da su njene tradicije ispisivali velikani srpske vojne istorije, što današnjim pripadnicima predstavlja čast i veliku odgovornost.

- U jedinici čije tradicije nastavlja Treća brigada vojevala je heroina Milunka Savić. Sa njom se u večnost upisao Dragutin Matić – Oko Sokolovo. Njome je komandovao legendarni pukovnik Milivoje Stojanović - Brka, u čiju je čast Stanislav Binički komponovao „Marš na Drinu“. Sa takvim oreolom časti, a ujedno i bremenom odgovornosti danas živi svaki pripadnik ove jedinice – naglasio je ministar odbrane.

Obraćajući se pripadnicima Treće brigade, ministar Gašić rekao je da tradicija nije samo ono što pamtimo, već i ono što svojim delima ostavljamo onima koji dolaze posle nas.

- Od vas se ne traži da živite u senci Gvozdenog puka, već da budete dostojni njegovog imena i da svojim radom ispisujete nove svetle stranice istorije srpske vojske. Zato sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je Treća brigada kopnene vojske danas savremena vojna jedinica sa visoko motivisanim kadrom, opremljena modernim sredstvima naoružanja i vojne opreme, sposobna da izvršava najsloženije zadatke. U vaš profesionalizam, disciplinu, znanje i obučenost imali smo priliku da se uverimo nebrojeno puta u prethodnom periodu – rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da se Vojska Srbije ubrzano menja, te da su razvoj vojne tehnologije i misli, nabavka najsavremenijeg naoružanja i vojne opreme za nas realnost i svakodnevica.

- Stariji pripadnici jedinice pamte kada su neki pre nas, do 2012. godine, vojsku planski urušavali i pokušali da je unište. Za razliku od njih mi je danas gradimo, opremamo i jačamo. Ovde, u niškim kasarnama, izgradili smo i obnovili brojne objekte kako bismo unapredili uslove za život i rad naših pripadnika i za smeštaj i održavanje borbene tehnike. Jedan od naših prioriteta je i unapređenje standarda pripadnika vojske, a ono što nas posebno raduje je da smo izmenom Zakona o Vojsci Srbije omogućili da profesionalni vojnici budu primljeni u stalni radni odnos i da u uniformi dočekaju penziju - rekao je ministar Gašić.

Ministar odbrane istakao je da je ponosan na ono što je Vojska Srbije danas, kao i da se tu ne zaustavlja, naglasivši da je podrška građana na tom putu od velikog značaja.

- Podrška naroda na tom putu je ključna i zadovoljstvo je čuti i videti da je poverenje građana Srbije u našu vojsku uvek na visokom nivou. Na krilima te podrške i poverenja, kao i rezultata koje naše jedinice i vojnici ostvaruju, nastavićemo da ulažemo u ljude, u kasarne, objekte, naoružanje i vojnu opremu – rekao je ministar Gašić.

On je poručio pripadnicima Treće brigade da slavno ime koje baštine nose sa ponosom, ali uz svest da se ugled jedinice ne nasleđuje jednom za sva vremena već da svaka generacija mora iznova da ga zasluži.

- Obaveza svih nas je da budućim naraštajima ostavimo snažniju i opremljeniju Vojsku Srbije. To je najbolji način da se odužimo slavnim precima. Čuvajte svoje ljude, svoju zastavu i čast svoje jedinice. Uvek budite spremni da čuvate Srbiju – naglasio je ministar Gašić.

Povodom obeležavanja Dana jedinice ministar Gašić uručio je priznanja najistaknutijim pripadnicima, kao i zahvalnice pojedincima i predstavnicima kompanija za saradnju sa Trećom brigadom kopnene vojske.

Komandant Treće brigade kopnene vojske pukovnik Saša Todorov istakao je da su postignuti rezultati za ponos, ali i obaveza da nastave još odlučnije i bolje.

- Kao do sada, nećemo se zadovoljiti prosečnim rezultatima, nastavićemo da održavamo i unapređujemo sposobnost brigade za odbranu otadžbine jer nas na to obavezuju ukazana čast i poverenje našeg naroda – rekao je pukovnik Todorov, istakavši da je biti pripadnik Treće brigade kopnene vojske čast i privilegija jakih i odvažnih.

Nakon svečanosti povodom obeležavanja Dana Treće brigade, ministar Gašić obišao je taktičko-tehnički zbor, gde mu je predstavljen deo naoružanja i vojne opreme na upotrebi u ovoj jedinici.

Svečanosti su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici lokalne samouprave, Srpske pravoslavne crkve i brojni gosti.