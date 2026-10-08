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Oktobar se širom sveta obeležava kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke – mesec posvećen podizanju svesti o jednoj od najčešćih malignih bolesti kod žena, značaju ranog otkrivanja, ali i o pružanju podrške ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću. Pink boja, kao prepoznatljiv simbol ove kampanje, tokom oktobra podseća da borba protiv raka dojke nije samo zdravstveno pitanje pojedinca, već zajednički zadatak društva, zdravstvenog sistema i cele zajednice.

Rak dojke je najčešće dijagnostikovan maligni tumor kod žena u svetu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) tokom 2024. godine u svetu je registrovano oko 2,4 miliona novoobolelih žena od raka dojke i oko 694.000 žena koje su umrle od ove bolesti. Istovremeno, kada se otkrije u ranoj fazi i kada se pravovremeno sprovede odgovarajuće lečenje, mogućnosti za uspešno lečenje i dugotrajno preživljavanje su značajno veće.

Rano otkrivanje menja tok bolesti

Jedna od najvažnijih poruka Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke jeste da je vreme važno, jer rano otkrivanje menja tok bolesti.

Rak dojke u početnim fazama često ne izaziva nikakve tegobe. Upravo zato odsustvo simptoma ne znači da bolest ne postoji. Organizovani skrining omogućava da se promene otkriju kod žena koje nemaju simptome i znake bolesti, odnosno u periodu kada je lečenje najčešće jednostavnije i uspešnije.

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Evropske smernice preporučuju organizovane skrining programe za rano otkrivanje raka dojke kod žena u odgovarajućim ciljnim grupama, uz jasno definisane standarde kvaliteta, praćenje rezultata i obezbeđivanje odgovarajuće dijagnostike i lečenja.

Rak dojke predstavlja važan javnozdravstveni izazov i u Srbiji

Rak dojke predstavlja vodeći maligni tumor kod žena i najznačajniji uzrok smrti od malignih bolesti u ženskoj populaciji u Srbiji. U ukupnoj strukturi obolevanja žena od malignih tumora, udeo karcinoma dojke stabilno se kreće između 25% i 30%, što ga čini najvažnijim javnozdravstvenim problemom u oblasti onkologije. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u Republici Srbiji, 2024. godine registrovano je 4.544 novoobolelih žena od raka dojke i 1.700 žena umrlih od ove bolesti. Stopa obolevanja je iznosila 69,4 na 100.000, a stopa umiranja 19,4 na 100.000 žena.

Ovi podaci pokazuju zbog čega je unapređenje ranog otkrivanja raka dojke jedan od važnih prioriteta javnog zdravlja.

U Srbiji se organizovani skrining raka dojke sprovodi više od deset godina. Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma dojke u Srbiji, koji je uveden 2013. godine, ima za cilj smanjenje smrtnosti od raka dojke, podizanje svesti žena o značaju redovnih pregleda, povećanje obuhvata žena mamografskim pregledima, otkrivanje bolesti u lokalizovanim stadijumima i smanjenje broja slučajeva dijagnostikovanih u uznapredovalim fazama. Cilj programa nije samo da se bolest otkrije ranije, već da žena kod koje se otkrije sumnja na bolest pravovremeno dobije dopunsku dijagnostiku, tačnu dijagnozu i odgovarajuće lečenje. Na taj način skrining predstavlja deo šireg puta koji povezuje rano otkrivanje, dijagnostiku i lečenje.

Skrining je važan i kada nema tegoba

Skrining pregled namenjen je ženama koje nemaju simptome bolesti i predstavlja priliku da se bolest otkrije u ranoj fazi. Zato je važno odazvati se pozivu za mamografski pregled kada žena pripada ciljnoj grupi organizovanog skrining programa.

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S druge strane, ukoliko žena ima simptome ili primeti neku promenu na dojci ne treba da čeka naredni skrining pregled, već treba da se obrati svom lekaru i započne odgovarajuću dijagnostičku proceduru.

Posebna pažnja se posvećuje ženama koje imaju povećan rizik za nastanak raka dojke, zbog pozitivne porodične istorije bolesti ili drugih faktora rizika. Za njih se način i učestalost praćenja određuju individualno, u skladu sa procenom lekara.

Oktobar je podsetnik, ali briga za zdravlje treba da traje tokom cele godine

Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke nije samo mesec kampanja, javnih događaja i simboličnog osvetljavanja objekata ružičastom bojom. Njegova prava vrednost je u tome da pokrene promenu ponašanja, da podseti žene da vode računa o svom zdravlju, da se odazovu na skrining i da se bez odlaganja obrate lekaru ukoliko primete neku promenu.

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Svetska zdravstvena organizacija je 2021. godine pokrenula Globalnu inicijativu za rak dojke (Global Breast Cancer Initiative – GBCI), sa ciljem da se do 2040. godine smanji smrtnost od raka dojke za 2,5% godišnje i time spreči 2,5 miliona smrtnih ishoda. Inicijativa se zasniva na tri ključna stuba: rano otkrivanje, pravovremena dijagnoza i sveobuhvatno lečenje.

Informisanost, pravovremeni pregled i odaziv na organizovani skrining mogu da naprave razliku, a Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke je prilika da kao pojedinci, zdravstveni radnici i društvo potvrdimo zajedničku posvećenost smanjenju opterećenosti društva od raka dojke.