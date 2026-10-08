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Novi javni pozivi obuhvataju kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, građevinski materijal i opremu, ali i ogrev i pakete hrane. Pomoć je namenjena određenim kategorijama građana, a prvi korak je prijava lokalnih samouprava.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je nove javne pozive lokalnim samoupravama za dodelu sredstava namenjenih rešavanju problema stanovanja i drugih potreba izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika.

Među merama koje su obuhvaćene pozivima nalazi se i pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, ali i dodela građevinskog materijala i opreme, ogrevnog drveta i paketa hrane.

Javni pozivi objavljeni su 6. oktobra, a lokalne samouprave mogu da se prijave do 16. oktobra 2026. godine.

Pomoć i za kupovinu kuće sa okućnicom

Jedan od programa odnosi se na rešavanje stambenih potreba kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

To može biti posebno značajno porodicama koje pripadaju kategorijama obuhvaćenim programom, a koje nemaju rešeno stambeno pitanje.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Važno je, međutim, napraviti razliku između ovog javnog poziva i konkursa na koji građani neposredno šalju prijave.

Aktuelni pozivi Komesarijata upućeni su gradovima i opštinama, koji konkurišu za sredstva, dok se pomoć krajnjim korisnicima potom realizuje preko lokalnih samouprava i njihovih odgovarajućih programa.

Građevinski materijal za porodice koje već imaju nekretninu

Pomoć nije ograničena samo na kupovinu kuće.

Među raspisanim programima nalazi se i podrška u vidu građevinskog materijala i opreme, namenjena poboljšanju uslova stanovanja korisnika koji ispunjavaju propisane uslove.

Ovakva pomoć može da bude važna porodicama koje imaju objekat za stanovanje, ali im je potrebna podrška da ga adaptiraju ili poboljšaju uslove u kojima žive.

Obezbeđeni i ogrev i paketi hrane

Foto: RINA

Novi pozivi obuhvataju i pomoć za osnovne životne potrebe.

Lokalne samouprave mogu da konkurišu za sredstva namenjena nabavci ogrevnog drveta, kao i paketa hrane za najugroženije porodice i pojedince iz kategorija koje program obuhvata.

To znači da je podrška raspoređena na više nivoa - od rešavanja stambenog pitanja kupovinom seoske kuće, preko poboljšanja postojećeg doma, do pomoći u podmirivanju osnovnih potreba.

Ko može da računa na ovu pomoć?

Programi su namenjeni određenim kategorijama stanovništva, pre svega izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji, u zavisnosti od konkretnog javnog poziva.

Zbog toga porodice koje pripadaju nekoj od ovih kategorija treba da prate informacije svoje opštine ili grada. Nakon što lokalne samouprave dobiju sredstva, one objavljuju informacije o načinu na koji krajnji korisnici mogu da ostvare pomoć.

Rok koji ističe 16. oktobra odnosi se, dakle, na prijavljivanje lokalnih samouprava Komesarijatu, a ne na neposrednu prijavu građana.

Za roditelje i porodice koje ispunjavaju uslove najvažnije je da prate konkurse i obaveštenja grada ili opštine u kojoj žive, jer će upravo na lokalnom nivou biti dostupne informacije o prijavljivanju i potrebnoj dokumentaciji.