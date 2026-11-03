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U trenucima kada se čini da nema izlaza i da su sve mogućnosti iscrpljene, ponekad je dovoljno nekoliko jednostavnih reči da čoveku vrate nadu, snagu i veru da ipak postoji put napred.

Ne treba odustajati

Upravo o značenju ovih reči govorio je sveštenik Aleksandar Praščević, koji je kroz kratak razgovor objasnio da "Bože pomozi" nije samo izraz koji izgovaramo kada se nađemo u nevolji, već i poruka koja nas podseća da ne treba odustajati i stajati u mestu.

Na pitanje šta zapravo znači "Bože pomozi", sveštenik je odgovorio nizom jednostavnih, ali snažnih poruka.

Sveštenik Aleksandar Praščević
Sveštenik Aleksandar Praščević Foto: Printscreen Instagram

- "Bože pomozi"“ znači da ne odustajemo, da idemo napred, da postoji put, da postoje vrata i ključ. To znači da idemo, nastavljamo dalje - poručio je Praščević.

"Čovek ne tapka u mestu"

Sveštenik je poručio da je suština u tome da čovek ne tapka u mestu, već da se kreće napred.

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Vernici su oduševljeno reagovali na njegove reči.

- Odavno nisam videla da sveštenik, priča sa ovoliko radosti i ljubavi - navodi se u jednom od komentara.

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