"Postoji put, postoje vrata i ključ": Sveštenik Aleksandar otkrio šta zapravo znači "Bože pomozi"
- Sveštenik Aleksandar Praščević kaže da "Bože pomozi" znači da ne odustajemo i da idemo napred, jer postoji put, vrata i ključ.
- Poruka je da čovek ne tapka u mestu, već da nastavi dalje i sačuva nadu i veru.
U trenucima kada se čini da nema izlaza i da su sve mogućnosti iscrpljene, ponekad je dovoljno nekoliko jednostavnih reči da čoveku vrate nadu, snagu i veru da ipak postoji put napred.
Ne treba odustajati
Upravo o značenju ovih reči govorio je sveštenik Aleksandar Praščević, koji je kroz kratak razgovor objasnio da "Bože pomozi" nije samo izraz koji izgovaramo kada se nađemo u nevolji, već i poruka koja nas podseća da ne treba odustajati i stajati u mestu.
Na pitanje šta zapravo znači "Bože pomozi", sveštenik je odgovorio nizom jednostavnih, ali snažnih poruka.
- "Bože pomozi"“ znači da ne odustajemo, da idemo napred, da postoji put, da postoje vrata i ključ. To znači da idemo, nastavljamo dalje - poručio je Praščević.
"Čovek ne tapka u mestu"
Sveštenik je poručio da je suština u tome da čovek ne tapka u mestu, već da se kreće napred.
Vernici su oduševljeno reagovali na njegove reči.
- Odavno nisam videla da sveštenik, priča sa ovoliko radosti i ljubavi - navodi se u jednom od komentara.