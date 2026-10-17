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Dragan Nikolić (48) iz Vrbovca kod Blaca dugo je živeo sam, a ljubav je pronašao daleko od svog sela - u Albaniji. Kada je sa Hanijom (44), svojom izabranicom, stigao kući, nije ni slutio da ih tamo čeka doček koji će pamtiti celog života.

Meštani Vrbovca organizovali su im svadbeno veselje, i to potpuno krišom od Dragana. Hladno vreme ih nije sprečilo da prirede slavlje kojim su želeli da pokažu koliko im je drago što je njihov komšija konačno pronašao životnu saputnicu.

Mladenci su dočekani u prostoriji seoske škole, gde ih je okupilo oko pedesetak meštana. Dočekali su ih stojeći i uz veliki aplauz, a potom je usledio ručak uz muziku.

Predsednica Mesne zajednice Vrbovac Latinka Pavlović kaže da su svi želeli da Draganu prirede nešto posebno, jer je, kako ističe, svojim životom i odnosom prema ljudima to i te kako zaslužio.

"U selu nema nikog svog, ali ga svi smatraju svojim"

Draganova životna priča posebno je dirnula meštane. Roditelje je izgubio rano, a potom je ostao i bez rođenog brata, koji je preminuo dok je još bio relativno mlad.

Dragan doveo Haniju iz Albanije u svoje selo, a onda je doživeo iznenađenje života Foto: Printscreen YouTube/Gorica Segovic

"Dragan je zaslužio da ga tako obradujemo! On u selu nema nikog svog. Roditelji su mu rano umrli, a posle je relativno mlad preminuo i njegov rođeni brat. Momak je pošten i vredan. Radi od jutra do mraka da bi sebi obezbedio egzistenciju. Ne čeka da mu padne nešto s neba. Ima traktor, radi zemlju, sadi baštu, bere pečurke, ma sve radi da bi imao za život", ispričala je Latinka.

Dragan doveo Haniju iz Albanije u svoje selo, a onda je doživeo iznenađenje života Foto: Printscreen YouTube/Gorica Segovic

Vrbovac je malo mesto u kojem živi oko 120 stanovnika u šezdesetak domaćinstava, ali kada je trebalo organizovati svadbeno veselje, meštani su pokazali koliko zajedništvo može da znači.

U pripremama su učestvovali gotovo svi koji su mogli. Na slavlje su, osim komšija, stigli i Draganovi dalji rođaci, a niko nije došao praznih ruku. Mladencima su poklanjali novac, posteljinu i druge stvari potrebne za zajednički život.

Meštani skupljali novac i spremali hranu za mladence

Latinka kaže da je zajedno sa još jednom meštankom obilazila kuće i prikupljala novac kako bi obezbedile sve što je potrebno za slavlje. Žene iz sela same su pripremale hranu – pogaču, kiflice, pitu i druge đakonije – a sve je potom servirano u obnovljenoj prostoriji seoske škole.

"Svi smo bili toliko srećni zbog Dragana, kao da smo ženili nekog svog najrođenijeg", kaže Latinka.

Dragan doveo Haniju iz Albanije u svoje selo, a onda je doživeo iznenađenje života Foto: Printscreen YouTube/Gorica Segovic

Za devet godina, koliko živi u Vrbovcu, ovo joj je bila prva svadba u selu. Ipak, kaže da bi volela da to postane tradicija.

"Meštanima sam obećala da ćemo i svaku narednu snaju u selu, bez obzira odakle dolazi, da li dolazi iz Albanije, Niša, Beograda, Leskovca, dočekati na isti način – na zajedničkom svadbenom veselju."

U Vrbovcu su, kako kaže, već navikli da se okupljaju kada je nekom od meštana potreban razlog za slavlje. Tako su planirali i zajedničku proslavu 60 godina braka najstarijeg bračnog para u selu.

"Nije mala stvar dočekati tako nešto", dodaje Latinka.

Od stare škole napravili prostor za okupljanje

Svadba Dragana i Hanije održana je u prostoriji seoske škole koja je ranije bila potpuno ruinirana. Škola je sagrađena još 1954. godine, a svojevremeno su joj bili urušeni krov i plafon, tako da su ostali gotovo samo spoljašnji zidovi.

Meštani su, uz pomoć Latinke, uspeli da je obnove i sada imaju prostor u kojem može da se okupi između 100 i 150 ljudi.

"Nismo imali puno para, pa je to išlo vrlo sporo, ali smo uspeli", kaže ona.

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U toj prostoriji danas se organizuju različita seoska okupljanja, a Latinka se trudi da Vrbovac dobije što bolje uslove za život.

Iako je malo mesto sa svega oko 120 stanovnika, u njemu živi i 17 dece. Meštani su uspeli da obezbede i novogodišnje paketiće za najmlađe, dok su pre nekoliko godina izborili ponovno otvaranje četvororazredne škole, koja nije radila čak 21 godinu.

Njihova najveća želja je da mladi ostanu u selu, a dolazak Hanije iz Albanije za Dragana je, čini se, doneo još jedan razlog da Vrbovac nastavi da živi - i da se u njemu ponovo čuju svadbena muzika i dečji smeh.