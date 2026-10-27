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Kod nas se krsna slava ne doživljava samo kao običan praznik, već kao temelj našeg identiteta, dan kada se dom ispunjava mirom, tamjanom i porodičnim zajedništvom. Ipak, u trenucima najveće radosti, prirodno je da sve svi sete i onih dragih kojih više nema za slavskom trpezom.

Upravo tu se rađa dilema: kako spojiti duboko poštovanje prema precima i pravila praznika koji slavi život?

Kada se približi krsna slava, mnogi se zapitaju da li se valja otići na groblje i zapaliti sveću preminulim članovima porodice. Iako su mišljenja često podeljena, pravoslavno učenje i narodna tradicija daju jasan odgovor na ovu dilemu - ne preporučuje se odlazak na groblje tog dana.

Porodica se okuplja oko slavske trpeze, pali slavsku sveću, seče kolač i molitvom zahvaljuje svetitelju zaštitniku doma za blagoslov i mir. Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, krsna slava je dan duhovne radosti i života, zbog čega se odlazak na groblje ne preporučuje. Sveštenici ističu da je taj dan posvećen molitvi Bogu i svetitelju zaštitniku porodice, a ne obeležavanju žalosti.

Slavski kolač najbitniji na slavskoj trpezi Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

To, međutim, ne znači da su preminuli zaboravljeni. Naprotiv, oni se pominju u molitvama i ostaju deo porodičnog zajedništva. Duhovnici često naglašavaju da slava predstavlja neraskidivu vezu između predaka i potomaka, pa se tog dana u dom unose mir, blagoslov i radost.

Ako porodica želi da obiđe grobove svojih najbližih, to je najbolje učiniti dan ili dva pre slave. Tada se može zapaliti sveća, izgovoriti molitva i odati dužno poštovanje precima koji su sačuvali veru i porodične običaje.

Sveštenici podsećaju da se groblje može posetiti i posle slave, kako bi se u danima porodičnog okupljanja iskazalo i poštovanje prema preminulima.

Foto: GORANN SRDANOV/GORAN SRDANOV