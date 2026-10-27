Da li se na krsnu slavu ide na groblje? Mnogi vernici imaju dilemu, a crkvena pravila su jasna
- Na krsnu slavu ne preporučuje se odlazak na groblje, jer je taj dan posvećen duhovnoj radosti, molitvi i slavskom okupljanju porodice.
- Preminuli se ne zaboravljaju, već se pominju u molitvama i sećanju, kao deo porodičnog zajedništva.
- Ako porodica želi da obiđe grobove, to je najbolje učiniti dan ili dva pre slave ili posle nje.
Kod nas se krsna slava ne doživljava samo kao običan praznik, već kao temelj našeg identiteta, dan kada se dom ispunjava mirom, tamjanom i porodičnim zajedništvom. Ipak, u trenucima najveće radosti, prirodno je da sve svi sete i onih dragih kojih više nema za slavskom trpezom.
Upravo tu se rađa dilema: kako spojiti duboko poštovanje prema precima i pravila praznika koji slavi život?
Kada se približi krsna slava, mnogi se zapitaju da li se valja otići na groblje i zapaliti sveću preminulim članovima porodice. Iako su mišljenja često podeljena, pravoslavno učenje i narodna tradicija daju jasan odgovor na ovu dilemu - ne preporučuje se odlazak na groblje tog dana.
Porodica se okuplja oko slavske trpeze, pali slavsku sveću, seče kolač i molitvom zahvaljuje svetitelju zaštitniku doma za blagoslov i mir. Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, krsna slava je dan duhovne radosti i života, zbog čega se odlazak na groblje ne preporučuje. Sveštenici ističu da je taj dan posvećen molitvi Bogu i svetitelju zaštitniku porodice, a ne obeležavanju žalosti.
To, međutim, ne znači da su preminuli zaboravljeni. Naprotiv, oni se pominju u molitvama i ostaju deo porodičnog zajedništva. Duhovnici često naglašavaju da slava predstavlja neraskidivu vezu između predaka i potomaka, pa se tog dana u dom unose mir, blagoslov i radost.
Ako porodica želi da obiđe grobove svojih najbližih, to je najbolje učiniti dan ili dva pre slave. Tada se može zapaliti sveća, izgovoriti molitva i odati dužno poštovanje precima koji su sačuvali veru i porodične običaje.
Sveštenici podsećaju da se groblje može posetiti i posle slave, kako bi se u danima porodičnog okupljanja iskazalo i poštovanje prema preminulima.
Iako se običaji ponešto razlikuju od kraja do kraja, zajednička poruka ostaje ista krsna slava je dan svetlosti, vere i okupljanja porodici, a oni koji više nisu među nama tog dana nisu odsutni, već su prisutni u molitvi, sećanju i ljubavi svojih najbližih.
Kurir.rs/ Lepa i srećna