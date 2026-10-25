Nedeljko Todorović upozorava: Do srede stabilno, a onda stiže preokret - jedan faktor kvari jesenje dane
- Početak naredne sedmice biće stabilan i uglavnom suv, uz temperature od 13 do 18 stepeni, a krajem dana stiže novo naoblačenje sa severozapada i mestimična kiša.
- U drugoj polovini sledeće sedmice očekuju se povećanje oblačnosti i padavine, dok će se u većini mesta dnevna temperatura zadržati između 13 i 18 stepeni.
- Meteorolog Nedeljko Todorović upozorava da se suša nastavlja, jer je u oktobru palo oko polovine prosečnih mesečnih padavina.
Stabilno i uglavnom suvo vreme, uz temperature od 13 do 18 stepeni, obeležiće početak naredne sedmice, dok se u njenoj drugoj polovini očekuje novo naoblačenje sa padavinama, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Meteorolog Nedeljko Todorović upozorava i na nastavak manjka padavina, koji se beleži na godišnjem nivou, a objašnjava i zbog čega vetar pojačava osećaj hladnoće.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas tokom dana se očekuje delimično razvedravanje uz periode sunčanog vremena.
- Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. Krajem dana i tokom noći sa severozapada novo naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni - saopštio je RHMZ.
Vreme narednih dana
Iz RHMZ-a navode da će u ponedeljak na severu i zapadu Srbije biti pretežno sunčano, dok će se u ostalim krajevima ujutru i pre podne prolazno naoblačenje s kišom premeštati ka istoku. Tokom popodneva i u tim predelima očekuje se pretežno sunčano vreme, koje će se zadržati i u utorak i sredu.
- Povećanje oblačnosti i padavine se očekuju u drugoj polovini sledeće sedmice. Prognozirana dnevna temperatura u većini mesta biće od 13 do 18 stepeni - dodaju.
Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za Tanjug da se u narednim danima očekuje uglavnom suvo vreme sa prosečnim temperaturama između 13 i 18 stepeni Celzijusa.
Suša se nastavlja
Govoreći o padavinama, naveo je da je u oktobru zabeleženo oko polovine prosečnih mesečnih padavina i istakao da se suša nastavlja.
On je rekao da se manjak padavina beleži na godišnjem nivou. Todorović je objasnio da su temperatura, vetar i vlaga parametri koji utiču različito na svačiji organizam tako da svako ima različiti osećaj hladnoće.
- Brzina vetra povećava fiziološki osećaj hladnoće. Povećanje brzine vetra za jedan metar u sekundi smanjuje osećaj hladnoće za jedan stepen - rekao je Todorović.