Slušaj vest

Stabilno i uglavnom suvo vreme, uz temperature od 13 do 18 stepeni, obeležiće početak naredne sedmice, dok se u njenoj drugoj polovini očekuje novo naoblačenje sa padavinama, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Meteorolog Nedeljko Todorović upozorava i na nastavak manjka padavina, koji se beleži na godišnjem nivou, a objašnjava i zbog čega vetar pojačava osećaj hladnoće.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas tokom dana se očekuje delimično razvedravanje uz periode sunčanog vremena.

Foto: Petar Aleksić

- Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. Krajem dana i tokom noći sa severozapada novo naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni - saopštio je RHMZ.

Vreme narednih dana

Iz RHMZ-a navode da će u ponedeljak na severu i zapadu Srbije biti pretežno sunčano, dok će se u ostalim krajevima ujutru i pre podne prolazno naoblačenje s kišom premeštati ka istoku. Tokom popodneva i u tim predelima očekuje se pretežno sunčano vreme, koje će se zadržati i u utorak i sredu.

- Povećanje oblačnosti i padavine se očekuju u drugoj polovini sledeće sedmice. Prognozirana dnevna temperatura u većini mesta biće od 13 do 18 stepeni - dodaju.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za Tanjug da se u narednim danima očekuje uglavnom suvo vreme sa prosečnim temperaturama između 13 i 18 stepeni Celzijusa.

Suša se nastavlja

Govoreći o padavinama, naveo je da je u oktobru zabeleženo oko polovine prosečnih mesečnih padavina i istakao da se suša nastavlja.

Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

On je rekao da se manjak padavina beleži na godišnjem nivou. Todorović je objasnio da su temperatura, vetar i vlaga parametri koji utiču različito na svačiji organizam tako da svako ima različiti osećaj hladnoće.

- Brzina vetra povećava fiziološki osećaj hladnoće. Povećanje brzine vetra za jedan metar u sekundi smanjuje osećaj hladnoće za jedan stepen - rekao je Todorović.