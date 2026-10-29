Kao da ne žive u 21. veku

Kao da ne žive u 21. veku

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Iako je 21. vek, pojedine žene i devojke još uvek veruju u stare običaje i bapske priče da se tokom menstruacije nikako ne treba kupati ili tuširati, jer će dobiti odliv. Ova ubeđenja prenose se generacijama i u Srbiji, dok lekari upozoravaju da je pravilna higijena tokom ciklusa bezbedna i neophodna kako bi se izbegle ozbiljne upale, ali i gljivične i bakterijske infekcije!

Devojke koje to praktikuju otvoreno su o tome pisale na društvenim mrežama, a upravo je to nedavno šokiralo jednu korisnicu Tiktoka.

Pojedine žene priznale da se ne kupaju

- Saznala sam da postoje žene koje se ne peru za vreme ciklusa. Postoji li i u vašem kraju verovanje da se žene ne smeju prati za vreme krvarenja? Pa ljudi, na šta to liči?!

Javile su se žene koje su priznale da se ne kupaju.

Foto: Shutter

- Moja sestra ne da neće nego ne sme. Momentalno dobije odliv. Zaustaviti ne može. Postoje načini da se žensko opere a da cela ne ide pod tuš pa da ne smrdi. Najlakše je napasti, mi koje nemamo probleme teže možemo da razumemo one koji imaju - napisala je jedna korisnica u komentarima.

"Kupam se tek treći dan ciklusa"

Jedna od njih napisala je da se ne kupa, jer navodno uvek dobije temperaturu. Pojedine su navodile da ne idu pod tuš jer im to "poremeti ciklus", dok se neke kupaju tek treći dan ciklusa.

Mitovi i legende Postoje i verovanja da je žena tokom menstruacije "nečista", te da ne bi trebalo da se kupa, posebno u toploj vodi. U pojedinim religijama, posebno u nekim tumačenjima islama, hinduizma i judaizma, postoje ograničenja u vezi sa aktivnostima tokom menstruacije, iako većina savremenih tumačenja ne zabranjuje kupanje, u nekim zajednicama se i dalje drže starih običaja. U Indiji, Izraelu i nekim evropskim i južnoameričkim zemljama ženama se govori da se ne kupaju ili peru kosu tokom menstruacije, jer će se razboleti ili postati neplodne.

Neke žene misle da topla voda može pojačati menstrualno krvarenje, pa iz straha izbegavaju kupanje. Iako topla voda može privremeno povećati protok, to nije štetno, a neke veruje u dezinformacije i mitove da će voda zaustaviti menstruaciju, pa čak i da kupanje može dovesti do infekcije.

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- Baka mi je rekla da se one nisu kupale kao devojke jer su im majke govorile da će još više krvariti.

Drugoj je muževljeva baba rekla isto.

"Krvarićeš još više"

- Stalno mi govori: "Krvarićeš još više, kako možeš da se kupaš? Nikad se nisam prala tokom menstruacije, samo pokvasim krpu pa se obrišem po telu."

Da tuširanje i kupanje tokom menstrualnog ciklusa ne utiče na krvarenje, potvrđuje za Kurir ginekolog dr Zoran Savić.

Foto: printscreen YT

- Održavanje higijene je zaista neophodno, pogotovo kad žena ima menstrualni odliv, jer su krv i fragmenti krvi podložni bakterijskim infekcijama. Zato tokom ciklusa posebnu pažnju treba posvetiti higijeni - naglasio je dr Savić.

Savetuje devojke i žene da higijenu održavaju s posebnom pažnjom tokom ciklusa.

- Količina menstrualne krvi je različta, a ženama koje imaju duže obilnije krvarenje svakako je neophodan pregled ginekologa kako bi se utvrdili razlozi, da li se eventualno radi o miomu ili o nekom drugom razlogu, ali se svakako pregledom ustanovi šta je razlog obilnijeg krvarenja.