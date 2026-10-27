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Manastir Dokmir vekovima čuva duhovnu i kulturnu baštinu srpskog naroda. Posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice,ovaj manastir poznat je po svojoj burnoj istoriji, staroj manastirskoj školi i monaškom životu koji i danas traje.

Manastir Dokmir nalazi se u istoimenom selu, na području opštine Ub, u Eparhiji valjevskoj Srpske pravoslavne crkve. Njegovo poreklo vezuje se za drugu polovinu 14. veka, dok se u narodnom predanju osnivanje povezuje sa vremenom Kosovske bitke. Tačna godina nastanka i ime ktitora nisu pouzdano utvrđeni.

Prema narodnom predanju, manastir je osnovala Doka, jedna od četiri sestre koje su podigle po jedan manastir. Iako se ova priča prenosi generacijama, ona pripada predanju, dok se istorijski podaci o nastanku svetinje oslanjaju na njene arhitektonske karakteristike i sačuvane zapise.

Tokom vekova Dokmir je prolazio kroz različita istorijska razdoblja, a njegova sudbina bila je tesno povezana sa životom naroda ovog kraja. Stradanja i obnove ostavili su trag na njegovom izgledu, ali nisu prekinuli njegov značaj kao mesta molitve i duhovnog okupljanja.

Kome je posvećen manastir Dokmir?

Manastirska crkva posvećena je Vavedenju Presvete Bogorodice, velikom prazniku Srpske pravoslavne crkve koji se proslavlja 4. decembra po gregorijanskom kalendaru.

Vavedenje obeležava uspomenu na uvođenje Presvete Bogorodice, tada još devojčice Marije, u Jerusalimski hram. U pravoslavnoj tradiciji ovaj praznik simbolizuje posvećenost Bogu, veru, duhovnu čistotu i predanje božanskoj volji.

Foto: Printscreen/Youtube/Agro TV Srbija

Presveta Bogorodica zauzima posebno mesto u pravoslavnoj duhovnosti, pa joj se vernici obraćaju u molitvama za zdravlje, mir u porodici, snagu u teškim trenucima i utehu u životnim iskušenjima.

Stradanja i obnove

Istorija Manastira Dokmir svedoči o burnim vremenima kroz koja su prolazile srpske pravoslavne svetinje.

Hram je obnovljen 1734. godine, ali je iste godine ponovo stradao u zemljotresu. Obnova je nastavljena već 1735. godine, kada je crkva ponovo osposobljena za bogoslužbeni život.

Posebno teško razdoblje nastupilo je 1788. godine, kada je manastir zapaljen tokom pohoda Mahmud-paše Bušatlije. U tom stradanju prekinut je i rad škole koja je postojala pri svetinji.

Ipak, Dokmir nije nestao iz života ovog kraja. Iako je kroz vreme menjao svoju ulogu i prolazio kroz nova iskušenja, sačuvano je njegovo istorijsko i duhovno nasleđe.

Značajna obnova crkve izvedena je i 1976. godine, čime je nastavljen dug proces očuvanja ove stare svetinje.

Manastir koji je čuvao i znanje

Manastir Dokmir imao je važnu ulogu i u obrazovanju stanovništva. U drugoj polovini 18. veka u njemu je radila škola u kojoj su deca iz okolnih sela sticala osnovna znanja.

U vreme kada su škole bile retke, manastiri su predstavljali važne centre pismenosti, obrazovanja i očuvanja tradicije. U Dokmiru su se, osim čitanja i pisanja, negovali i crkveno slikarstvo, rezbarstvo i druge veštine povezane sa umetničkim stvaralaštvom.

Školski rad prekinut je 1788. godine, kada je manastir zapaljen. Ipak, uspomena na njegovu prosvetiteljsku ulogu ostala je važan deo istorije ovog kraja.

Dokmir se povezuje i sa Hadži Ruvimom, znamenitim srpskim monahom, umetnikom i duborezbarom, koji je ostavio značajan trag u kulturnom životu valjevskog područja. Sa ovom umetničkom tradicijom povezuje se i Petar Nikolajević Moler, slikar i vojvoda iz vremena Prvog srpskog ustanka.

Tako je manastir, pored duhovne, imao i značajnu kulturnu ulogu, povezujući veru, obrazovanje i umetnost.

Zašto vernici dolaze u Manastir Dokmir?

Vernici u Manastir Dokmir dolaze iz različitih razloga, ali se njihove posete često povezuju sa potrebom za molitvom, mirom i duhovnom utehom.

Neki dolaze da se pomole Presvetoj Bogorodici za zdravlje svojih najbližih, mir u porodici i snagu da lakše prebrode životne teškoće. Drugi žele da zahvale na onome što imaju, pronađu unutrašnji mir ili provedu vreme u tišini, daleko od svakodnevnih obaveza.

Za mnoge ljude odlazak u manastir predstavlja i povratak korenima, upoznavanje porodične i narodne tradicije, kao i priliku da se približe istoriji i duhovnom nasleđu svog kraja.