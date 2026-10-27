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U Srbiji danas na severu i zapadu pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno i suvo.

U ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa kratkotrajnim snegom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Vetar slab i umeren, na severu i istoku sredinom dana kratkotrajno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od tri do sedam stepeni, a najviša od devet do 13, u Negotinskoj Krajini oko 15 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:

- Sutra i četvrtak posle hladnog jutra tokom dana malo do umereno oblačno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će slaba kratkotrajna kiša biti veoma retka pojava. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 12 do 15 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza do kraja nedelje

Od petka RHMZ najavljuje umereno do potpuno oblačno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom.

Foto: Shutterstock

Ivan Ristić, koji se navi meteorologijom, za Kurir je najavio dolazak hladnijeg jesenjeg vremena sa mogućim snegom početkom sledeće nedelje.

- Zima kuca na vrata početkom novembra. Snežni pokrivač u ponedeljak 2. novembra u brdovito-planinskim predelima na jugozapadu i jugu Srbije, ušli smo u hladniji period izraženijim početkom novembra i kome se za sada ne vidi kraj - navodi Ristić.

RHMZ je objavio klimatske izglede za novembar u kojima navodi da nas očekuje topao i prosečno kišan mesec.

- U Srbiji se očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od šest do devet stepeni. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u inervalu od 11 do 14 u nižim predelima, u planinskim predelima od pet do deset, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od dva do šest, a na planinama od -1 do 2 - navodi RHMZ i dodaje:

Foto: Stefan Stojanović

Stižu mrazni dani