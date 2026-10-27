Slušaj vest

Pravoslavni vernici danas slave Svetu Petku i ulaze u dane velikih slava, koje su posne kad su sredom i petkom, baš kao i u vreme božićnog posta.

I za svaku se domaćin trudi da goste sačeka s bogatom trpezom.

Kad se mrsi, u proseku je za najviše 20 gostiju potrebno odvojiti skoro 60.000 dinara, dok je posna tek nešto jeftinija - nešto više od 55.000. Na mrsnoj trpezi najveći izdatak svakako je meso. Oni koji se odluče za gotov roštilj iz mesare za kilogram moraju da izdvoje najmanje 1.500 dinara. S druge strane, domaćini koji žele da posluže pečenje treba da računaju da četiri kilograma prasetine košta i do 10.000 dinara, dok je jagnjeće pečenje za 2.000 skuplje.

Slava se teško može zamisliti bez sarme ili punjenih paprika. Za pripremu četrdesetak sarmica potrebna su dva kilograma mesa, junećeg i svinjskog, a ukupni trošak je oko 4.000 dinara. Ni posna slava nije ništa jeftinija. Za domaćice koje je pripremaju jedan od najvećih izdataka je riba. Za 20 gostiju potrebno je obezbediti najmanje 15 kilograma, a izbor je širok - od oslića, pastrmke i šarana do morske ribe poput lososa, brancina i orade. Kilogram fileta oslića košta oko 1.500 dinara, šarana 600, dok je kilogram pastrmke u ribarnicama oko 700.

slava slavska trpeza pare novac pokloni cene
Na slavu se obavezno nosi poklon Foto: Nebojša Mandić, Shutterstock

Na kraju, slavsku trpezu upotpunjuju i slatkiši. Za tri kilograma kolača, bilo mrsnih, bilo posnih, potrebno je oko 5.000 dinara, dok domaća torta košta oko 3.600.

Cena slavske sveće je od 300 dinara pa naviše.

Treba naglasiti da je Kurirova računica napravljena za najskromniju trpezu, ali kako je obično red i običaj u našem narodu, hrane valja da bude i da je gosti ponesu.

Cenovnik za posnu slavu

  • Žito kupovno (1 kg) 1.400
  • Slavska sveća 300
  • Slavski kolač kupovni 500
  • Hleb (10 vekni) 800
  • Kiflice posne (4 kg) 2.800
  • Pita posna (2 kg) 1.600
  • Rolati posni (3 kg) 2.500
  • Ajvar kupovni (3 kg) 900
  • Pasulj (2,5 kg) 1.500
  • Kiseli krastavčići (2 kg) 400
  • Krompir (5 kg) 450
  • Riblja čorba (5 kg) 3.000
  • Sarma posna (40 kom.) 3.500
  • Oslić fileti (1 kg) 1.500
  • Skuša (5 kg) 4.200
  • Pastrmka (5 kg) 3.500
  • Šaran (5 kg) 3.000
  • Prženje ribe 10 kg od 3.000
  • Sitni kolači (3 kg) 5.000
  • Torta (3 kg) 3.600
  • Piće od 12.000
  • * Ukupno 55.450
žito, slava, slavski kolač
Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Cenovnik za mrsnu slavu

  • Žito kupovno (1 kg) 1.400
  • Slavska sveća 300
  • Slavski kolač kupovni 500
  • Ruska salata (2 kg) 2.000
  • Čajna kobasica (1 kg) 1.400
  • Pečenica (1 kg) 1.300
  • Kulen (1 kg) 1.600
  • Sir (1 kg) 700
  • Kačkavalj (1 kg) 1.100
  • Jaja (20 kom) 400
  • Hleb (10 vekni) 800
  • Kiflice (4 kg) 3.000
  • Pita (2 kg) 1.500
  • Sarma (40 kom) 4.100
  • Kupus (4 kg) 240
  • Kiseli krastavčići (2 kg) 400
  • Praseće pečenje (4 kg) 10.000
  • Jagnjeće pečenje (4 kg) 12.000
  • Sitni kolači kupovni (3 kg) 5.000
  • Piće 12.000
  • * Ukupno 59.840
  • * Iznosi su u dinarima

Velike slave do kraja januara

  • 27. oktobar Sveta Petka
  • 31. oktobar Sveti Luka
  • 8. novembar Sveti velikomučenik Dimitrije - Mitrovdan
  • 16. novembar Đurđic
  • 21. novembar Aranđelovdan
  • 24. novembar Mratindan
  • 9. decembar Sveti Alimpije
  • 13. decembar Sveti Andrej Prvozvani
  • 19. decembar Sveti Nikola
  • 9. januar Sveti Stefan
  • 20. januar Sveti Jovan Krstitelj - Jovanjdan
  • 27. januar Sveti Sava - Savindan
Ne propustiteDruštvoKalendar slava za novembar: Srbi, ove datume nikako ne zaboravite! Stižu veliki praznici, a evo kada počinje Božićni post
338633_arhangelo-mihailo_ls.jpg
DruštvoSlavski kolač 750 dinara, kilogram kolača 1.200, a tek meze... Počele porudžbine za slave - Sve cene na jednom mestu
Pare, novac, kolač
DruštvoOvako se pravilno slavi slava: Ove običaje morate da ispoštujete! Jednu stvar mnogi rade, a veliki je greh
Slavski kolač na slavskoj trpezi
DruštvoSveštenik vam dolazi da sveti vodicu pred slavu: Ovih 8 stvari treba da pripremite u domu
0803-kolac.jpg