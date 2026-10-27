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U Trećoj brigadi kopnene vojske započeo je novi ciklus obuke tenkovskih jedinica, koja se sprovodi radi održavanja i daljeg unapređenja osposobljenosti za realizaciju namenskih zadataka u odbrambenim i napadnim operacijama.

Obuka se u ovoj fazi realizuje u rejonu mironodopskog razmeštaja i na poligonima u okolini Niša na modernizovanim tenkovima M-84 AS1/2, koji u odnosu na osnovnu verziju imaju veću vatrenu moć, unapređenu oklopnu zaštitu i bolji sistem za upravljanje vatrom.

Akcenat je na osposobljavanju novoprimljenih profesionalnih vojnika i starešina, a intenzivnu obuku prolaze i iskusni tenkisti. U ovoj fazi, posade do automatizma uvežbavaju propisane taktičke i vatrene radnje i postupke, vožnju tenkova u različitim vremenskim i terenskim uslovima, kao i upotrebu naoružanja i održavanje sklopova i podsistema ovog složenog borbenog sredstva.

Foto: Ministarstvo odbrane

U narednim etapama obuke slede pripremna, školska i posadna gađanja, a potom i taktičke vežbe sa bojevim gađanjima, kada će tenkisti biti u prilici da u praksi provere svoja znanja i veštine u integraciji vatre i manevra na osnovnim borbenim tenkovima u naoružanju Vojske Srbije.

Mladići i devojke zainteresovani za službu u ovoj ili nekoj drugoj tenkovskoj jedinici Vojske Srbije mogu se do kraja meseca prijaviti na konkurse za prijem lica iz građanstva na formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M-84 i T-72MS u bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju.