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Sa dolaskom jeseni počinje i period učestalijih krsnih slava, porodičnih praznika posvećenih svecu zaštitniku doma, koji predstavljaju jednu od najznačajnijih tradicija u Srbiji. Dok se domaćini pripremaju za slavsku trpezu, vode računa o slavskom žitu, sveći i gostima, posebnu pažnju zaslužuje i izbor poklona koji će poneti oni koji dolaze na slavlje.

Krsna slava nije samo porodično okupljanje, već običaj koji povezuje duhovnost, porodicu i društvo. Zbog toga poklon koji gost donosi domaćinu nije tek stvar bontona, već i znak poštovanja, pažnje i uvažavanja porodične tradicije. Kako se često ističe, njegova vrednost ne meri se cenom, pa ne mora biti skup da bi imao posebno značenje. U zavisnosti od bliskosti sa domaćinom i karaktera proslave, to može biti praktičan, simboličan ili dekorativan poklon.

Kada je reč o troškovima, za skromniji poklon prilikom odlaska na slavu najčešće je potrebno izdvojiti između 1.000 i 3.000 dinara. Oni koji žele da ponesu nešto kvalitetnije, uz buket cveća za domaćicu, mogu računati na nekoliko hiljada dinara više. Čak i jednostavna kombinacija, poput 200 grama kafe i bombonjere, može premašiti 1.000 dinara. Kafa košta oko 400 dinara, dok se cena bombonjera, u zavisnosti od proizvođača i pakovanja, kreće od približno 500 dinara naviše.

Praktični pokloni

Najveće slave u Srbiji Foto: Shutterstock, Printkskrin

Poslednjih godina sve su popularniji i bogatiji, pažljivo upakovani pokloni koji se mogu pronaći na društvenim mrežama. Njihove cene uglavnom počinju od oko 2.000 dinara, a u ponudi su ukrasne flaše, setovi čaša sa staklenim bokalima ili flašama, personalizovani poslužavnici, stolnjaci i drugi predmeti namenjeni domu.

Među čestim izborima za slavski poklon nalaze se i kvalitetna vina i rakije, kao i različiti ručno izrađeni predmeti za kuću. Jastučnice, ukrasni čokanjčići i drugi dekorativni detalji predstavljaju zanimljivu alternativu tradicionalnim poklonima, naročito kada domaćinima želimo da poklonimo nešto drugačije i dugotrajnije.

Primetan je i trend spajanja tradicionalnih običaja sa personalizovanim poklonima, koji nose posebnu poruku ili simboliku. Sve veću pažnju privlače poklon-korpe sa kombinacijom vina, kafe i slatkiša, ali i predmeti koji nakon završetka slavlja mogu ostati domaćinima kao trajna uspomena.

Cene slavskog kolača i žita Foto: Shutterstock

Cenovnik slavskih poklona set za posluživanje rakije 300 do 3.500 dinara

knjiga sa receptima za slavska jela 700 do 2.000 dinara

poslužavnik sa slavskim motivima od 1.500 dinara

ručno rađena ikona od 100 evra

kvalitetno vino 1.000 do 3.000 dinara

set za vino od 2.000 dinara

stalak za vino 1.900 dinara

ukrasna flaša 2.000 dinara

staklena flaša sa motivom slave od 1.000 dinara

domaća rakija od 3.000 dinara

ukrasne kese za slavu od 100 do 300 dinara Saveti za kupovinu