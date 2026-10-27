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Iako se često misli da velike izdaje poput prevare uništavaju ljubavne veze, stručnjaci upozoravaju da kraj najčešće počinje neprimetnim znakovima nepoštovanja. Psiholozi ističu da je prezir najdestruktivniji obrazac komunikacije koji razara svaki odnos.

Na kraju svake veze potpuno je normalno zapitati se gde je sve pošlo po zlu i kada je voljena osoba postala stranac. Iako se raspad partnerstva retko dešava preko noći, on može početi nečim naizgled sitnim, poput sarkastičnog komentara.

Svetski poznati savetnik za veze, doktor Džon Gotman, identifikuje prezir kao najdestruktivnijeg od takozvana četiri jahača koji predviđaju predstojeći raskid.

Prema njegovom istraživanju, komunikacijski stilovi poput prezira, kritike, defanzivnosti i zatvaranja u sebe najčešće dovode do neuspeha odnosa.

Prezir podrazumeva posmatranje nekoga kao inferiornog ili nedostojnog poštovanja, što stvara emociju koja rađa gađenje, bes i osećaj moralne superiornosti nad partnerom. Klinička terapeutkinja Blajt Landri, koja ima više od 27 godina iskustva u radu sa traumama i dinamikom odnosa, vrlo je jasna u pogledu opasnosti ovakvog ponašanja.

- Prezir je posmrtno zvono romantičnih veza - objasnila je Landri.

Kako je navela, on ukazuje na opsežne, nagomilane ogorčenosti koje su ostale nerešene, ponekad zato što su razlike toliko velike da ih nije moguće adekvatno pomiriti.

Zašto je osuda karaktera toliko opasna

Pravi problem sa prezirom leži u činjenici da on utiče na svaki aspekt odnosa. Nezadovoljstvo zbog neuravnoteženih kućnih obaveza ili ljubomora na radnom mestu mogu da se preliju u opušteni razgovor o potpuno nevažnoj temi.

Terapeut za parove Mark Zola istakao je da prezir često navodi osobu da partnerovu manu posmatra kao procenu karaktera ili pitanje morala, a ne kao grešku ili slučajnost.

„Na neki način, izražavanje prezira je funkcija nesposobnosti osobe da upravlja neizvesnošću i umesto toga bira definitivni ili crno-beli način objašnjavanja neprijatnog ponašanja partnera“, rekao je Zola.

Prema izveštajima stručnjaka, veze se ne raspadaju zbog jednog velikog događaja, već zbog postepenog nagrizanja poverenja kroz svakodnevne sitnice.

Bračna i porodična terapeutkinja Džamelija Noks dodaje da prezir može početi sasvim bezazleno, kroz zadirkivanje i govor tela, poput prevrtanja očima ili uzdisanja.

Vremenom to može eskalirati u otvorenije nepoštovanje, prozivanje, oponašanje ponašanja i osećaj superiornosti u kojem partnera ne vidite kao sebi ravnog. Zola se složio da kolutanje očima predstavlja rani znak upozorenja, opisujući takvo ponašanje kao kritiku na steroidima.

Prepoznavanje znakova i put ka isceljenju

Psiholog i terapeut za parove, doktor Timoti Ngujen, na listu ranih znakova prezira dodaje sarkazam, grubost, oštar humor, pasivno-agresivne i ponižavajuće komentare.

Iako gorčina ukazuje na ozbiljne probleme ispod površine, Ngujen naglašava da to ne mora biti automatski razlog za prekid. Prema njegovim rečima, takvo ponašanje je često očajnički i izobličen mehanizam preživljavanja unutar veze.

Najvažnija stvar koju par može da uradi kada se pojave ovakve negativne misli jeste da potraži pomoć kroz terapiju, jer razgovor sa objektivnom trećom stranom pomaže u negovanju zdrave komunikacije.

Sprečavanje prezira zahteva svestan trud da se partneru pokaže zahvalnost i da se tretira kao potpuno ravnopravan član odnosa. Noks preporučuje korišćenje izjava koje počinju sa „ja“ tokom svađa, kako bi se izbeglo napadanje druge strane.

- Kada je prisutna anksioznost, parovi moraju naučiti da odvoje simptom od partnera, istovremeno prepoznajući da je anksiozno preispitivanje više unutrašnja borba sa sigurnošću, a ne napad na nečiju vrednost - objasnila je Noks.

Ovo preoblikovanje može pomoći da se spreči defanzivno povlačenje koje neminovno vodi do još veće otuđenosti oba partnera.