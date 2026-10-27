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Broj oboljenja sličnih gripu u Srbiji raste, korona i dalje cirkuliše, a lekari upozoravaju da se pacijenti javljaju i sa sekundarnim infekcijama koje mogu da zahvate sinuse, bronhije i pluća.

Prema rečima prim. dr Biserke Obradović, spec. opšte medicine, među obolelima više nisu samo deca. Uz temperaturu, bolove u grlu, glavobolju i malaksalost, najveći problem predstavlja to što se mnogi ne odmaraju kad su bolesni, već odlaze na posao i tako povećavaju rizik od širenja infekcije.

- Prema poslednjim podacima Batuta imamo više od 7.000 oboljenja sličnih gripu, dok je u prethodnoj nedelji bilo 6.639. Naravno da tu ima i gripa koji je ove godine došao ranije, pa je prvi slučaj zabeležen još u septembru. Dosad je registrovano sedam slučajeva, ali ne znači da ih nema više, dok je zabeleženo 13.579 slučajeva respiratornih infekcija - kaže za Kurir dr Obradović i dodaje:

- Dosad smo govorili da su deca najugroženija, i to mališani do četvrte godine i deca školskog uzrasta. Međutim, sad imamo blagi rast stope obolevanja odraslog stanovništva između 30. i 64. godine, pa i preko 64.

Doktorka kaže da najveći procenat zaraženih rinovirusima, zatim adenovirusima, ali da je prisutan i kovid.

primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović, Medigroup Foto: Kurir Televizija

- Simptomi korone su na nivou jače respiratorne infekcije, a prisutan je i virus Zapadnog Nila. Pacijenti dolaze s povišenom temperaturom do 38, kijavicom, glavoboljom, bolom u grlu, malaksalošću, a s padom imuniteta javljaju se sekundarne virusne i bakterijske infekcije poput upale sinusa, bronhija, pluća. Kod kovida je specifičan simptom jak bol u grlu, oštar kao da gutamo žilet, zatim bol u leđima i gubitak apetita i čula mirisa i ukusa.

Razlike u simptomima

Što se tiče simptoma gripa, doktorka kaže da je influenca jako infektivno oboljenje kod kojeg inkubacija traje od dva do 24 sata.

- Jako je zarazan, prenosi se kapljičnim putem. Javlja se temperatura do 40 i čovek se oseća kao da ga je voz pregazio. Na ovu fazu bolesti nadovezuju se virusne i bakterijske infekcije koje treba odležati zbog sebe i drugih.

Vakcinacija može da nas zaštiti, ipak i pored toga lekari zapažaju da se mnoge osobe obraćaju za pomoć tek kada dođe do komplikacija - upale pluća ili sinusa Foto: Shutterstock

Doktorka Obradović ističe i da je vrlo bitna vakcinacija kao i da treba da se vakcinišu rizične grupe.