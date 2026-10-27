Društvo
Stanje na graničnim prelazima: Kamioni na Kelebiji čekaju 4 sata, ogromne gužve i na Batrovcima i Horgošu za teretnjake
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Prema informacijama uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz.
Na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Bezdan i Horgoš teretna vozila čekaju po tri sata na izlaz.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za teretna ni za putnička vozila.
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima.
(Kurir.rs)
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