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Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), period u kojem je zimska oprema obavezna traje od 1. novembra do 1. aprila. Međutim, zakon ostavlja prostor za olakšanje vozačima, zimske gume su obavezne samo ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. To u praksi znači da, ukoliko je novembar topao a putevi potpuno suvi, zakonski možete voziti na letnjim pneumaticima bez straha od saobraćajne policije.

Ipak, stručnjaci iz Agencije za bezbednost saobraćaja apeluju da se zamena obavi na vreme. Na temperaturama nižim od 7 stepeni Celzijusa, letnja guma gubi svoja svojstva, postaje previše kruta, a njen zaustavni put se drastično produžava čak i na suvom asfaltu.

Četiri gume i minimum četiri milimetra šare

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Najčešća zabluda sa kojom se vozači susreću jeste uverenje da su zimske gume dovoljne samo na pogonskim točkovima. Zakon striktno nalaže sledeće: kada vladaju zimski uslovi, automobil mora imati zimske pneumatike sa oznakom M+S (M&S, MS) na sva četiri točka.

Pored toga, ključna stavka prilikom kontrole biće dubina gazećeg sloja (šare). Ona ne sme biti manja od 4 milimetra. Preporučuje se i provera starosti pneumatika, s obzirom na to da gume starije od pet godina gube fleksibilnost i sigurnosne karakteristike, čak i ako vizuelno deluju očuvano i imaju adekvatnu dubinu šare.

Lanci za sneg – kada i gde?

Zimska oprema ne podrazumeva samo gume. Od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko se svojim vozilom krećete van naseljenih mesta, u prtljažniku morate imati lance za sneg (ili druga adekvatna sredstva za povećanje prianjanja poput "čarapa" za gume).

Njihova upotreba je obavezna na deonicama koje su obeležene odgovarajućim saobraćajnim znakom, ali samo kada je na kolovozu sneg. U naseljenim mestima i gradovima, lanci nisu zakonska obaveza. Za teretna vozila i autobuse, u obaveznu zimsku opremu spada i lopata za sneg.

Udari na džep: Kazne i do 800.000 dinara

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Ukoliko vas saobraćajna policija zaustavi po snegu ili poledici, a vaš automobil nije opremljen propisanim zimskim pneumaticima, suočićete se sa rigoroznim kaznama. Zakon tretira vozilo bez adekvatne zimske opreme kao tehnički neispravno.

Visina novčanih sankcija zavisi od toga u čijem je vlasništvu vozilo. Za fizička lica kazne se kreću od 6.000 do 20.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000 dinara, dok su za pravna lica predviđene kazne od 100.000 do vrtoglavih 800.000 dinara.

Osim novčane kazne, policija ima pravo da takvo vozilo isključi iz saobraćaja.

Skriveni troškovi osiguranja

Pored kazne koju propisuje zakon, vožnja na letnjim gumama po snegu nosi jedan još opasniji finansijski rizik. Ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu u zimskim uslovima vozeći na letnjim gumama, osiguravajuće kuće mogu odbiti da pokriju štetu sa polise autoodgovornosti. U tom slučaju, vi kao vozač tehnički neispravnog vozila postajete solidarno dužni da kompletnu materijalnu i nematerijalnu štetu isplatite iz sopstvenog džepa, što može dostići milionske iznose.

Inače, gužve kod vulkanizera već počinju. Imajući u vidu da meteorolozi već za početak novembra najavljuju osetnije zahlađenje, nemojte čekati prve pahulje na letnjim pneumaticima. Rezervišite svoj termin na vreme i obezbedite sigurnu vožnju sebi i drugima.