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Jedan par odlučio je da stane na ludi kamen, ali bez tradicionalnih običaja, velikog slavlja i stotina zvanica. Umesto toga, poželeli su skromno i intimno venčanje isključivo kod matičara. Kumove žele, ali ih traže, i to su objavili i na internetu.

Njihova ideja je sasvim jednostavna, pronaći par sa identičnim željama kako bi međusobno bili kumovi, potpisali zapisnik kod matičara, nazdravili uz jedno piće i nastavili svako svojim putem, bez ikakvih daljih obaveza i pritisaka.

Objavu je stavio par od 36 i 40 godina. Njihova objava na Redditu, pod naslovom "Tražimo kumove za venčanje (bez svadbe)", privukla je veliku pažnju.

Oni su objasnili da žele isključivo sklapanje braka kod matičara, bez prisustva rodbine i prijatelja.

U svojoj objavi naveli su da traže dvoje ljudi sa sličnim pogledom na svet, koji bi se s njima našli samo radi formalnog potpisa i kratkog zajedničkog nazdravljanja, nakon čega bi svako nastavio svojim putem bez ikakvih daljih obaveza.

Oduševljenje među ljudima

Objava je ubrzo privukla veliku pažnju i izazvala mnoštvo reakcija. Korisnici su se utrkivali u davanju podrške, deljenju sopstvenih iskustava, ali i pravljenju šala.

Foto: Shutterstock

Korisnica pod nadimkom Hakunamatata napisala je:

"Ovo je jedna od najboljih stvari koju sam u poslednje vreme pročitala. Čestitam vam od srca i da što pre nađete kumove!“

Korisnik Krumpy bio je kratak i jasan:

"Pošto niko nije napisao, čestitam!“

Pet slobodnih dana na poslu

Velika podrška stigla je i od ljudi koji dele isto mišljenje o velikim svadbama. Jedan korisnik poručio je:

"Konačno neko normalan ko ne želi da pravi cirkus od trista ljudi pred čitavim selom.“

Slično razmišlja i korisnica koja je podelila svoju priču:

"Moj budući muž i ja razmišljamo isto. Iz Zagreba smo, možda bismo mogli da se dogovorimo. Samo potpis, kratak ručak i doviđenja. U suštini, mi bismo se venčali zbog pet slobodnih dana koje dobiješ na poslu.“

"U Sloveniji vam ne trebaju svedoci"

Pored podrške, stigli su i veoma korisni pravni saveti. Korisnik SuperSuper istakao je sledeću informaciju:

"U Sloveniji vam ne trebaju svedoci, samo morate termin da rezervišete. Nemojte popustiti pod pritiskom, svadbe su precenjene.“

Na ovaj savet, autor objave je oduševljeno odgovorio:

"Hvala na informaciji, odosmo mi u Maribor!“

Nesvakidašnja iskustva: Kumovi kao obezbeđenje i fotografi

Pojedini komentatori podelili su i veoma neobična lična iskustva sa nenadanim kumstvima. Jedan bivši radnik obezbeđenja prisetio se sledeće situacije:

"Radio sam u obezbeđenju Guvernerove palate gde su bila venčanja. Došla je gospođa i pitala mene i kolegu da li možemo da potpišemo da smo kumovi. Otišli smo gore, dali lične karte i za pet minuta postali kumovi ljudima koje prvi put vidimo u životu.“

Drugi korisnik otkrio je kako su se oni snašli na svom venčanju:

"Mi smo uradili istu stvar pre par meseci, samo što su nam fotografi bili kumovi.“

Naravno, bilo je i onih koji su se pitali kako je moguće da par nema svoje prijatelje za ovu priliku, na šta je autor oglasa brzo razjasnio situaciju:

"Nije do prijatelja. Želimo nešto naše, za to nam ne trebaju ni prijatelji ni rodbina.“

Objava - Par traži kumove za venčanje bez svadbe Foto: Redit Printscreen

Las Vegas i članak na portalima

Drugi komentatori su stali u njihovu odbranu, pa je jedan korisnik napisao:

"Ne znam zašto ljudi osuđuju. Ako se ljudi venčavaju u Las Vegasu pred lošim imitatorom Elvisa, zašto ne bi i ovako nešto. Srećno!“

Predviđanja da će ova vest postati medijski hit takođe su se ostvarila, pa je korisnik pod nadimkom Indipendent Rol napisao u šali:

"Danas post na Reditu, sutra članak na portalima!“

Nova dimenzija ljubavi bez pritiska okoline

Ova simpatična priča sa Redita jasno pokazuje da moderne generacije sve češće redefinišu pojam venčanja. Umesto udovoljavanja očekivanjima rodbine i pravljenja skupocenih spektakala, fokus se vraća na ono što je zaista važno, intimni čin i proslavu ljubavi dvoje ljudi na način koji njima najviše odgovara.