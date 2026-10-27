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Prema starom narodnom verovanju, ako je na Svetu Petku toplo i sunčano, pred nama je blaga zima, dok hladno vreme, obilne padavine i sneg najavljuju oštre minuse i ledene dane.

Iako je reč o narodnom verovanju koje se prenosi generacijama, a ne o pouzdanoj meteorološkoj prognozi, ono se i danas rado pominje uoči i na sam praznik Svete Petke.

Sveta Petka - zaštitnica žena i nevoljnika

Sveta Petka, poznata i kao Prepodobna mati Paraskeva, veoma je poštovana među pravoslavnim vernicima. Mnogi joj se obraćaju molitvom tražeći zdravlje, mir, utehu i pomoć u teškim životnim trenucima.

Ikona Svete Petke Foto: Printscreen

U narodu se smatra zaštitnicom žena, zbog čega se veruje da njen praznik treba provesti u miru, bez teških kućnih poslova i nepotrebne žurbe. Poštovanje prema svetiteljki duboko je ukorenjeno u srpskoj tradiciji, a njeno ime vezuje se za brojne običaje koji se prenose s kolena na koleno.

Šta žene ne bi trebalo da rade na Svetu Petku?

Prema narodnim običajima, na ovaj praznik žene bi trebalo da izbegavaju pojedine kućne poslove, poput mešenja, pranja veša, šivenja i drugih težih poslova u domaćinstvu.

U narodu se verovalo da bi nepoštovanje ovog običaja moglo da donese nevolje, a posebno se govorilo o tome da bi ženama tokom godine mogle da trnu ruke.

Ova verovanja deo su narodnog predanja i običaja, a ne crkvenih pravila koja obavezuju sve vernike.

Cveće, nove haljinice i ljubavna verovanja

Za Svetu Petku vezuju se i običaji namenjeni devojkama i devojčicama. Prema pojedinim narodnim verovanjima, devojke bi trebalo da uberu cveće i njime ukrase dom, kako bi u kući tokom godine vladali sloga, mir i blagostanje.

Postoji i verovanje da devojčice na ovaj dan treba da obuku novu haljinicu, kako bi ih pratili sreća i napredak.

Narodno predanje vezuje se i za ljubav: devojke bi, prema jednom običaju, trebalo da pojedu parče slavskog kolača i sačuvaju mrvice, verujući da će u snu videti budućeg muža ili nagoveštaj svoje sudbine.

Slavska trpeza ne sklanja se do sutradan

Slavski kolač najbitniji na slavskoj trpezi Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

U domovima koji slave Svetu Petku, prema pojedinim običajima, slavska trpeza ostavlja se do narednog dana. Kada gosti odu, domaćica bi, prema narodnom verovanju, trebalo da okadi trpezu tri puta, kako bi svetiteljka blagosiljala dom.

Ovi običaji razlikuju se od kraja do kraja, ali im je zajednička želja da u porodici vladaju zdravlje, mir, sloga i blagostanje.

Može li Sveta Petka da nagovesti kakva će biti zima?

Upravo je verovanje o vremenu na Svetu Petku jedno od onih koje se i danas često prepričava. Prema narodnoj tradiciji, toplota i lepo vreme na ovaj praznik nagoveštavaju blažu zimu, dok hladnoća, kiša i sneg simbolično najavljuju oštriji zimski period.